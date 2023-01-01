Volkswagen Polo

Дорогие друзья! Мы рады представить Вам автомобиль Volkswagen Polo 2017 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера в марте 2018 года и имеет оригинальный ПТС. Более того, этот автомобиль имеет только одного владельца, что подчеркивает его надежность и отличное состояние.

Мы хотим обратить Ваше внимание на дополнительные опции, которые доступны в этом автомобиле. Обогрев лобового стекла необходим для комфортной езды в зимнее время, а климат-контроль поможет сохранить приятную температуру в салоне даже в жаркий летний день. Обогрев передних сидений – это еще один плюс к комфорту и удобству водителя и пассажиров.

Полный комплект опций этого автомобиля делает его прекрасным выбором как для городских поездок, так и для дальних путешествий по трассам. Небольшой пробег этого автомобиля гарантирует его долгую службу без серьезных ремонтов и замен.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы и провести тест-драйв нашего Volkswagen Polo 2017 года выпуска. Не упустите возможность приобрести этот автомобиль по выгодной цене и наслаждаться его комфортом и безопасностью уже сегодня!

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