Volkswagen Polo

Уважаемые клиенты! Мы рады представить вам Volkswagen Polo, 2015 года выпуска. Это надежный и стильный автомобиль, который обладает всеми необходимыми функциями для комфортной езды.

Он оснащен климат-контролем, который позволяет создать идеальный микроклимат в салоне в любое время года. Кроме того, автомобиль имеет функцию обогрева сидений, которая обеспечивает дополнительный уровень комфорта во время поездок.

Volkswagen Polo, предложенный нами, имеет оригинальный ПТС и всего двух владельцев.

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