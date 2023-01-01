Volkswagen Polo

Хотите стильный и надежный автомобиль, который будет радовать вас каждый день? Тогда обратите внимание на Volkswagen Polo V Рестайлинг 2018 года! Эта модель сочетает в себе элегантный дизайн, комфорт и отличную проходимость.

Седан в белом цвете выглядит безупречно и привлекает взгляды на дороге. А под его капотом скрывается мощный бензиновый двигатель объемом 1598 см3 со 110 лошадиными силами. С такой мощностью вы сможете легко преодолевать любые преграды, а передний привод обеспечит отличную управляемость.

Комфорт и безопасность в Volkswagen Polo V Рестайлинг 2018 года находятся на высоте. Вас порадуют многофункциональный руль, механическая коробка передач и отличная аудиосистема. А благодаря просторному салону и удобным сиденьям, каждая поездка станет настоящим удовольствием.

И это еще не все! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Узнайте все о его истории, пробеге и состоянии. Не упустите возможность стать счастливым обладателем Volkswagen Polo V Рестайлинг 2018 года!

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