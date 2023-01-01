Volkswagen Polo

Здравствуйте! У нас в продаже имеется прекрасный автомобиль Volkswagen Polo 2017 года выпуска, который был приобретен у официального дилера. Этот автомобиль обладает рядом великолепных опций, которые сделают вашу поездку комфортной и безопасной.

Один из основных плюсов этого автомобиля - наличие кондиционера, который поможет вам сохранить прохладу и комфорт даже в самые жаркие дни. А тонированные стекла обеспечат вам надежную защиту от солнечных лучей, а также придадут автомобилю стильный вид.

Опции, такие как иммобилайзер и система курсовой устойчивости, гарантируют вашу безопасность и защиту от воровства. Бортовой компьютер позволяет отслеживать работу автомобиля и получать важную информацию о его состоянии.

Плюс усилитель рулевого управления делает маневрирование легким и плавным, а обогрев зеркал и сидений прекрасно подойдут для прохладных зимних дней. Салон, выполненный из качественной ткани, обеспечивает комфорт и уют, а высокие стандарты безопасности обеспечиваются наличием подушек безопасности и системы антиблокировки тормозов.

Этот Volkswagen Polo имеет электропривод зеркал и электростеклоподъёмники, что придает ему ещё большую функциональность и удобство в использовании. Приобретая это авто, вы можете быть уверены, что получаете надежное и современное транспортное средство.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы и предоставят дополнительную информацию. Так что не упустите свой шанс стать счастливым обладателем Volkswagen Polo 2017 года!

id015471