Volkswagen Polo

Volkswagen Polo V Рестайлинг, модификация 1.6 MT (110 л.с.), год выпуска 2016, с пробегом 190 899 км. Этот надежный и стильный седан имеет черный цвет кузова, что придает ему элегантности и привлекательности.

КПП механическая, что позволяет водителю полностью контролировать процесс переключения передач и наслаждаться комфортной поездкой.

Важной особенностью этого автомобиля является его история. Он приобретался у официального дилера и полностью покрыт заводским лакокрасочным покрытием. Оригинальный ПТС.

Автомобиль также оснащен рядом дополнительных опций, которые сделают вождение еще более комфортным. Например, в салоне установлен кожаный руль, который придаст элегантность и роскошь интерьеру. Мультимедия с блютузом позволит вам наслаждаться любимой музыкой и подключаться к телефону без лишних проводов. А наличие подогрева передних сидений позволит вам комфортно сидеть даже в холодные дни.

Оригинальные 15-дюймовые литые диски придают этому автомобилю стильный и привлекательный внешний вид.

Если вы ищете надежный и комфортный автомобиль, который будет радовать вас своими характеристиками и стильным дизайном, то этот Volkswagen Polo V Рестайлинг идеальный вариант для вас. Свяжитесь с нами прямо сейчас и сделайте свою жизнь на дороге еще лучше!

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