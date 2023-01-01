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Volkswagen Polo
2018
1 199 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Volkswagen Polo 2018

1 199 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Polo
  • Поколение V Рестайлинг
  • Модификация 1.6 AT (110 л.с.)
  • Комплектация Allstar
  • Год 2018
  • Пробег 130255 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серебряный
  • VIN 049498
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 110 л.с.
  • Воблер 252

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Polo

Дорогие автолюбители,

Мы рады представить вам потрясающую возможность приобрести автомобиль Volkswagen Polo - идеальное сочетание качества, надежности и стиля. Этот автомобиль является результатом нашего долгосрочного партнерства с официальным дилером, что гарантирует вам абсолютную прозрачность и уверенность в его происхождении.

Volkswagen Polo, который мы предлагаем, имеет оригинальный ПТС и всего двух владельцев. Это означает, что каждый предыдущий владелец ценил и ухаживал за этим автомобилем, что подтверждает его состояние и сохранность. Мы придаем большое значение вашей безопасности и уверены, что чистая история транспортного средства является неотъемлемой частью вашего комфортного водительского опыта.

Приобретая Volkswagen Polo, вы получаете полный электропакет, который включает в себя широкий спектр функций для вашего удобства и комфорта. Будь то регулировка зеркал заднего вида, управление окнами или блокировка дверей, весь электропакет обеспечит вам максимально эффективное использование автомобиля.

Ваш комфорт не ограничивается только электропакетом. В Volkswagen Polo также установлен кондиционер, который создает приятный и прохладный микроклимат в салоне в любое время года. Будь то жаркий летний день или холодная зимняя ночь, вы всегда будете наслаждаться комфортными условиями в своем автомобиле.

Дополнительным удобством являются четыре стеклоподъемника, которые позволяют вам легко и просто управлять открыванием и закрыванием окон вашего автомобиля. Независимо от того, сидите ли вы за рулем или находитесь на заднем сидении, у вас всегда будет полный контроль над вентиляцией и освещением в салоне.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда экспертов с радостью предоставит вам подробную информацию об истории, техническом состоянии и особенностях данного Volkswagen Polo. Мы уверены, что вы оцените все преимущества этого прекрасного автомобиля.

Получите незабываемый опыт вождения с Volkswagen Polo - вашим надежным партнером на дорогах.

id049498

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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