Volkswagen Polo

Мы рады представить вам Volkswagen Polo. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера в конце 2012 года. Имеет оригинальный ПТС, что важно при покупке подержанного автомобиля.

Вас порадует наличие кондиционера, который поддерживает комфортную температуру в салоне в жаркое лето, а также обогрев сидений, чтобы вы могли наслаждаться теплом даже в холодную зиму.

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