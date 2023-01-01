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Volkswagen Polo
2017
1 349 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Volkswagen Polo 2017

1 349 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Polo
  • Поколение V Рестайлинг
  • Модификация 1.6 AT (110 л.с.)
  • Комплектация Comfortline
  • Год 2017
  • Пробег 82619 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 019311
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1600 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 110 л.с.
  • Воблер 182

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Polo

Дорогие клиенты!
Мы с гордостью представляем вам автомобиль Volkswagen Polo, выпущенный в 2017 году. Этот превосходный автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет только одного владельца. Предоставляется оригинальный ПТС, подтверждающий безупречную историю этого автомобиля.

Один из наиболее привлекательных аспектов этого Volkswagen Polo - это его кузов, который сохраняет оригинальный заводской окрас. Вы можете быть уверены в том, что автомобиль выглядит так же эффектно, как в день его производства.

Этот Volkswagen Polo оснащен рядом комфортных функций, которые сделают вашу поездку еще приятнее. Кондиционер обеспечит комфортную температуру в салоне в любое время года, а обогрев сидений согреет вас в холодные зимние дни.

Мы понимаем, что при выборе автомобиля важно получить всю необходимую информацию. Поэтому мы рады предложить вам бесплатный отчет по данному автомобилю. Просто позвоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ", и мы с удовольствием предоставим вам подробную информацию о техническом состоянии, истории обслуживания и других важных аспектах этого Volkswagen Polo.

id019311

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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