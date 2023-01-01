Volkswagen Polo

Дорогие клиенты!

Мы с гордостью представляем вам автомобиль Volkswagen Polo, выпущенный в 2017 году. Этот превосходный автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет только одного владельца. Предоставляется оригинальный ПТС, подтверждающий безупречную историю этого автомобиля.

Один из наиболее привлекательных аспектов этого Volkswagen Polo - это его кузов, который сохраняет оригинальный заводской окрас. Вы можете быть уверены в том, что автомобиль выглядит так же эффектно, как в день его производства.

Этот Volkswagen Polo оснащен рядом комфортных функций, которые сделают вашу поездку еще приятнее. Кондиционер обеспечит комфортную температуру в салоне в любое время года, а обогрев сидений согреет вас в холодные зимние дни.

Мы понимаем, что при выборе автомобиля важно получить всю необходимую информацию. Поэтому мы рады предложить вам бесплатный отчет по данному автомобилю. Просто позвоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ", и мы с удовольствием предоставим вам подробную информацию о техническом состоянии, истории обслуживания и других важных аспектах этого Volkswagen Polo.

id019311