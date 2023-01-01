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Volkswagen Polo
2019
1 290 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Volkswagen Polo 2019

1 290 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Polo
  • Поколение V Рестайлинг
  • Модификация 1.6 MT (110 л.с.)
  • Комплектация Trendline
  • Год 2019
  • Пробег 91853 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 042532
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 110 л.с.
  • Воблер 197

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Polo

Великолепный Volkswagen Polo 2019 доступен для приобретения прямо сейчас! Этот автомобиль, приобретенный у официального дилера, несомненно, станет вашим надежным и стильным спутником на дорогах. С оригинальным ПТС и безукоризненной историей обслуживания, он представляет отличную возможность для вас.

Оснащенный самыми современными технологиями, этот Volkswagen Polo 2019 обладает всем необходимым для комфортного и безопасного путешествия. Камера заднего вида обеспечивает легкость при парковке и маневрировании, а функция обогрева сидений подарит тепло и уют даже в холодные дни. Не забудьте о кондиционере, который поможет вам сохранить прохладу даже в самые жаркие летние дни.

Звоните нам прямо сейчас по указанному номеру и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет, содержащий подробную информацию о данном автомобиле. Наша команда экспертов ответит на все ваши вопросы и предоставит дополнительные фотографии, чтобы вы могли полностью осмотреть этот потрясающий Volkswagen Polo 2019.

Не упустите возможность стать владельцем этого стильного и надежного автомобиля. Свяжитесь с нами уже сегодня и запланируйте тест-драйв. Мы гарантируем, что Volkswagen Polo 2019 станет идеальным выбором для вас и превзойдет все ваши ожидания.

id042532

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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