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Volkswagen Polo
2019
1 459 000 ₽
Доставка от 42 000 ₽
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Volkswagen Polo 2019

1 459 000 ₽
Доставка от 42 000 ₽
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Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 353 266 36 72
Купить онлайн
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Polo
  • Поколение V Рестайлинг
  • Модификация 1.4 AMT (125 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 104933 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серебряный
  • VIN 043702
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1395 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 125 л.с.
  • Воблер 22

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Polo

Уважаемые клиенты!

Мы рады предложить вам автомобиль Volkswagen Polo 2019 года выпуска, который был приобретен у официального дилера. Этот автомобиль имеет оригинальный ПТС и был владельцем всего двух человек.

Одной из главных особенностей этого автомобиля является его кузов, который находится в родном лакокрасочном покрытии. Это гарантирует отличное состояние внешнего вида автомобиля и сохраняет его первоначальный блеск.

Внутри автомобиля вы найдете комфортные условия для поездок. Климат-контроль позволяет поддерживать оптимальную температуру в салоне независимо от погодных условий. Круиз-контроль обеспечивает удобство и безопасность на дороге, а подогрев передних сидений создает дополнительный комфорт в холодные дни.

Мультифункциональное рулевое колесо позволяет легко управлять различными функциями автомобиля, не отвлекаясь от дороги. Поддержка CarPlay позволяет подключить ваш смартфон к системе автомобиля и использовать все его функции безопасно и удобно.

Кроме того, в этом автомобиле установлена камера заднего вида, которая поможет вам при парковке и маневрировании задним ходом.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы и предоставят дополнительную информацию о данном автомобиле.

id043702

Fresh Оренбург
Адрес: г. Оренбург, Загородное шоссе, 3/1
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