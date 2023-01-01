Volkswagen Polo

Уважаемые клиенты!

Мы рады предложить вам автомобиль Volkswagen Polo 2019 года выпуска, который был приобретен у официального дилера. Этот автомобиль имеет оригинальный ПТС и был владельцем всего двух человек.

Одной из главных особенностей этого автомобиля является его кузов, который находится в родном лакокрасочном покрытии. Это гарантирует отличное состояние внешнего вида автомобиля и сохраняет его первоначальный блеск.

Внутри автомобиля вы найдете комфортные условия для поездок. Климат-контроль позволяет поддерживать оптимальную температуру в салоне независимо от погодных условий. Круиз-контроль обеспечивает удобство и безопасность на дороге, а подогрев передних сидений создает дополнительный комфорт в холодные дни.

Мультифункциональное рулевое колесо позволяет легко управлять различными функциями автомобиля, не отвлекаясь от дороги. Поддержка CarPlay позволяет подключить ваш смартфон к системе автомобиля и использовать все его функции безопасно и удобно.

Кроме того, в этом автомобиле установлена камера заднего вида, которая поможет вам при парковке и маневрировании задним ходом.

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