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Volkswagen Polo
2019
1 329 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Volkswagen Polo 2019

1 329 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Polo
  • Поколение V Рестайлинг
  • Модификация 1.6 MT (110 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 132283 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серебряный
  • VIN 058825
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 110 л.с.
  • Воблер 100

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Polo

Добро пожаловать в официальный мир Volkswagen! Мы рады представить вам уникальную возможность стать обладателем автомобиля Volkswagen Polo 2019 года выпуска. Этот надежный и стильный автомобиль оставит вас восхищенным своими характеристиками и комфортом на протяжении долгих лет.

Ключевое преимущество этого Volkswagen Polo заключается в его происхождении. Автомобиль был приобретен у официального дилера, что подтверждает его подлинность и гарантирует высокий уровень качества. Вы можете быть уверены, что каждая деталь и каждый аспект этого автомобиля были тщательно проверены и сертифицированы производителем.

Важным фактором для любого автомобиля является наличие оригинального ПТС. И мы с гордостью сообщаем, что у Volkswagen Polo 2019 есть все необходимые документы, включая оригинальный ПТС. Это подтверждает легитимность и право собственности на данный автомобиль.

Надежность и безопасность - главные принципы, которыми руководствуется Volkswagen при создании своих автомобилей. Polo 2019 не является исключением. Он оборудован передовыми системами безопасности, которые обеспечивают защиту вас и ваших пассажиров на дороге. Комфортабельный интерьер и интуитивно понятные элементы управления сделают каждую поездку максимально комфортной.

Хотите получить более подробную информацию о данном автомобиле? Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ". Вы получите бесплатный отчет, содержащий все технические характеристики и особенности Volkswagen Polo 2019. Наши специалисты будут рады ответить на любые ваши вопросы и помочь вам с выбором вашего нового автомобиля.

Volkswagen Polo 2019 - это совершенное сочетание стиля, надежности и комфорта. Не упустите возможность стать его счастливым владельцем. Обращайтесь к нам уже сегодня и начинайте новую главу в своей автомобильной истории!

id058825

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
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