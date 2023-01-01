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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Volkswagen Polo
2020
1 625 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Volkswagen Polo 2020

1 625 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Polo
  • Поколение VI
  • Модификация 1.6 MT (110 л.с.)
  • Комплектация Respect
  • Год 2020
  • Пробег 48498 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Черный
  • VIN 013911
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 110 л.с.
  • Воблер 5

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 18
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Polo

Преимущества:
- Электроусилитель руля
- Светодиодные фары
- Светодиодные ходовые огни
- Электропривод боковых зеркал
- Электроподогрев зеркал
- Обогрев заднего стекла
- Регулируемая рулевая колонка(2 положения)
- Цветной многофункциональный дисплей
- Тканевая обивка салона
- Разделительный подлокотник спереди
- Электроподогрев передних сидений
- Центральный замок
- Ключ ДУ (дистанционный ключ)
- Электрические стеклоподъемники передние
- Электрические стеклоподъемники задние
- Подушка безопасности водительская
- Подушка безопасности переднего пассажира
- Электронные системы безопасности и контроля движения
- Антиблокировочная система (ABS)
-Система электронного контроля устойчивости (ESP)
- Передний парктроник
- Задний парктроник
- Кондиционер

id013911

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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