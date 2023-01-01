Volkswagen Polo
Преимущества:
- Электроусилитель руля
- Светодиодные фары
- Светодиодные ходовые огни
- Электропривод боковых зеркал
- Электроподогрев зеркал
- Обогрев заднего стекла
- Регулируемая рулевая колонка(2 положения)
- Цветной многофункциональный дисплей
- Тканевая обивка салона
- Разделительный подлокотник спереди
- Электроподогрев передних сидений
- Центральный замок
- Ключ ДУ (дистанционный ключ)
- Электрические стеклоподъемники передние
- Электрические стеклоподъемники задние
- Подушка безопасности водительская
- Подушка безопасности переднего пассажира
- Электронные системы безопасности и контроля движения
- Антиблокировочная система (ABS)
-Система электронного контроля устойчивости (ESP)
- Передний парктроник
- Задний парктроник
- Кондиционер
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