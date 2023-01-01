Volkswagen Polo

Преимущества:

- Отличное внешнее и техническое состояние

- 6-ти ступенчатая МКПП

- Кузов в заводском окрасе

- Один владелец

- Обслуживание у официального дилера

- ТО каждые 7500 км

- Климат-контроль

- Отделка руля кожей

- Скошенный спортивный руль

- Подогрев передних сидений

- Обогрев зеркал/заднего стекла

- Штатная аудиосистема 2-DIN с функциями

Bluetooth/USB/AUX

- Камера заднего вида

- Полный электростеклопакет

- Фронтальные подушки безопасности

- Система ABS

- Задние дисковые тормоза

- Легкосплавные диски R16

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