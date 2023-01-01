Volkswagen Polo
Преимущества:
- Отличное внешнее и техническое состояние
- 6-ти ступенчатая МКПП
- Кузов в заводском окрасе
- Один владелец
- Обслуживание у официального дилера
- ТО каждые 7500 км
- Климат-контроль
- Отделка руля кожей
- Скошенный спортивный руль
- Подогрев передних сидений
- Обогрев зеркал/заднего стекла
- Штатная аудиосистема 2-DIN с функциями
Bluetooth/USB/AUX
- Камера заднего вида
- Полный электростеклопакет
- Фронтальные подушки безопасности
- Система ABS
- Задние дисковые тормоза
- Легкосплавные диски R16
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