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Volkswagen Polo
2020
1 610 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Volkswagen Polo 2020

1 610 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Рассчитать кредит
+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Polo
  • Поколение V Рестайлинг
  • Модификация 1.6 MT (110 л.с.)
  • Комплектация Comfortline
  • Год 2020
  • Пробег 74386 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серый
  • Воблер 20
  • VIN 004506
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1598 см3
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 110 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Polo

Преимущества
- заводское лакокрасочное покрытие
- один собственник
-Кондиционер
-Тонированные стекла
-Легкосплавные диски, 15
-Иммобилайзер
-Обратная связь
-Дистанционный запуск двигателя
-Сигнализация
-Бортовой компьютер
-Обогрев зеркал
-Центральный замок
-Усилитель рулевого управления
-Обогрев сидений
-Количество мест (5)
-Салон (ткань)
-Цвет салона (темный)
-Ручная регулировка сиденья водителя
-Регулировка сиденья водителя: по высоте
-Ручная регулировка сиденья пассажира
-Регулировка руля (в 1 пл.)
-Электропривод зеркал
-Электростеклоподъемники (все)
-Антиблокировочная система (ABS)
-Антипробуксовочная система
-Система курсовой устойчивости
-Подушки безопасности (фронтальные)
-Магнитола (CD)

004506

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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