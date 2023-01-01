Volkswagen Polo
Преимущества
- заводское лакокрасочное покрытие
- один собственник
-Кондиционер
-Тонированные стекла
-Легкосплавные диски, 15
-Иммобилайзер
-Обратная связь
-Дистанционный запуск двигателя
-Сигнализация
-Бортовой компьютер
-Обогрев зеркал
-Центральный замок
-Усилитель рулевого управления
-Обогрев сидений
-Количество мест (5)
-Салон (ткань)
-Цвет салона (темный)
-Ручная регулировка сиденья водителя
-Регулировка сиденья водителя: по высоте
-Ручная регулировка сиденья пассажира
-Регулировка руля (в 1 пл.)
-Электропривод зеркал
-Электростеклоподъемники (все)
-Антиблокировочная система (ABS)
-Антипробуксовочная система
-Система курсовой устойчивости
-Подушки безопасности (фронтальные)
-Магнитола (CD)
004506