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Volkswagen Polo
2021
2 619 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Volkswagen Polo 2021

2 619 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Polo
  • Поколение VI
  • Модификация 1.4 AMT (125 л.с.)
  • Год 2021
  • Пробег 13667 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Серый
  • Воблер 61
  • VIN 007868
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1395 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 125 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Polo

Преимущества:
- Однозонный климат-контроль
- Светодиодная головная оптика
- Обогрев всех сидений
- Полный электропакет
- Камера заднего обзора
- Полноцветный ЖК-монитор
- Hands free
- Круиз-контроль
- Датчики дождя и света
- Цветной многофункциональный дисплей
- Электроподогрев зеркал
- Электропривод боковых зеркал
- Электроподогрев лобового стекла
- Электроподогрев рулевого колеса
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система электронного контроля устойчивости (ESP)
- ЭРА-ГЛОНАСС
- Крепление ISOFIX
- Легкосплавные диски, 16

007868

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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