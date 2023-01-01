Volkswagen Polo
Преимущества:
- Однозонный климат-контроль
- Светодиодная головная оптика
- Обогрев всех сидений
- Полный электропакет
- Камера заднего обзора
- Полноцветный ЖК-монитор
- Hands free
- Круиз-контроль
- Датчики дождя и света
- Цветной многофункциональный дисплей
- Электроподогрев зеркал
- Электропривод боковых зеркал
- Электроподогрев лобового стекла
- Электроподогрев рулевого колеса
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система электронного контроля устойчивости (ESP)
- ЭРА-ГЛОНАСС
- Крепление ISOFIX
- Легкосплавные диски, 16
007868