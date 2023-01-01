Volkswagen Polo
Преимущества:
- Исполнение " EXCLUSIVE"
- Фронтальные подушки безопасности
- 3-точечные ремни безопасности спереди с регулировкой по высоте
- Подголовники спереди с регулировкой по высоте
- З подголовника сзади регулируемые по высоте
- Дисковые тормоза спереди
- Электронный иммобилайзер
- Крепления Isofix для установки детских кресел сзади
- Индикация и звуковая сигнализация непристегнутого ремня безопасности водителя
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система курсовой устойчивости (ESC)
- Система контроля давления в шинах
- Система ЭРА-ГЛОНАСС
- Электромеханический усилитель рулевого управления с переменной производительностью в зависимости от скорости
- Центральный замок с дистанционным управлением, 2 ключа-пульта
- Круиз-контроль
- Дисковые тормоза сзади
- Датчики парковки спереди и сзади
- Датчики света и дождя
- Система бесключевого доступа и запуска двигателя "Keyless access"
- Легкосплавные колесные диски "Akono" 6J x 16
- Бамперы в цвет кузова
- Боковые зеркала и ручки дверей в цвет кузова
- Оцинкованный кузов
- Теплоизолирующее остекление
- Подвеска для плохих дорог
- Светодиодные фары проекционного типа, всепогодное освещение
- Светодиодные задние фонари
- Дневные ходовые огни
- Аккумулятор увеличенной емкости для улучшения запуска в холодное время (до -36°C)
- Боковые зеркала с электрорегулировками и обогревом
- Указатели поворота интегрированные в боковые зеркала
- Омыватель и очиститель лобового стекла с переменным режимом
- Электрообогрев заднего стекла
- Стальное запасное колесо
- Комфортный режим работы указателей поворота
- Обогрев форсунок омывателя ветрового стекла
- Решетка радиатора с хромированной вставкой
- Задний бампер с хромированными декоративными элементами
- Электрообогрев лобового стекла
- Электростеклоподъемники спереди и сзади
- Сиденье водителя с регулировкой по высоте
- Тканевая обивка сидений
- Заднее сиденье 3-местное, спинка ассиметрично разделенная, складная
- Подстаканник спереди
- Хромированная отделка внутренних ручек дверей
- Карманы в обшивках всех дверей
- Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом
- Цифровая приборная панель 10"
Мультимедиа система с дисплеем 8.0" и поддержкой функцией Bluetooth/App-Connect + 6 динамиков
- 1-зонный климат-контроль "Climatronic"
- Обогрев передних сидений с раздельной регулировкой
- Центральный подлокотник сзади
- Декор передней консоли
- Рукоятка рычага КП с кожаной отделкой
- Центральный подлокотник спереди с нишей
- Хромированная отделка направляющих воздуховодов
- Атмосферная подсветка пространства для ног спереди
- Салонное зеркало с автозатемнением
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