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Volkswagen Polo
2022
2 519 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Volkswagen Polo 2022

2 519 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Polo
  • Поколение VI
  • Модификация 1.4 AMT (125 л.с.)
  • Комплектация Exclusive
  • Год 2022
  • Пробег 4278 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Белый
  • VIN 018785
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1395 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 125 л.с.

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Polo

Преимущества:
- Исполнение " EXCLUSIVE"
- Фронтальные подушки безопасности
- 3-точечные ремни безопасности спереди с регулировкой по высоте
- Подголовники спереди с регулировкой по высоте
- З подголовника сзади регулируемые по высоте
- Дисковые тормоза спереди
- Электронный иммобилайзер
- Крепления Isofix для установки детских кресел сзади
- Индикация и звуковая сигнализация непристегнутого ремня безопасности водителя
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система курсовой устойчивости (ESC)
- Система контроля давления в шинах
- Система ЭРА-ГЛОНАСС
- Электромеханический усилитель рулевого управления с переменной производительностью в зависимости от скорости
- Центральный замок с дистанционным управлением, 2 ключа-пульта
- Круиз-контроль
- Дисковые тормоза сзади
- Датчики парковки спереди и сзади
- Датчики света и дождя
- Система бесключевого доступа и запуска двигателя "Keyless access"
- Легкосплавные колесные диски "Akono" 6J x 16
- Бамперы в цвет кузова
- Боковые зеркала и ручки дверей в цвет кузова
- Оцинкованный кузов
- Теплоизолирующее остекление
- Подвеска для плохих дорог
- Светодиодные фары проекционного типа, всепогодное освещение
- Светодиодные задние фонари
- Дневные ходовые огни
- Аккумулятор увеличенной емкости для улучшения запуска в холодное время (до -36°C)
- Боковые зеркала с электрорегулировками и обогревом
- Указатели поворота интегрированные в боковые зеркала
- Омыватель и очиститель лобового стекла с переменным режимом
- Электрообогрев заднего стекла
- Стальное запасное колесо
- Комфортный режим работы указателей поворота
- Обогрев форсунок омывателя ветрового стекла
- Решетка радиатора с хромированной вставкой
- Задний бампер с хромированными декоративными элементами
- Электрообогрев лобового стекла
- Электростеклоподъемники спереди и сзади
- Сиденье водителя с регулировкой по высоте
- Тканевая обивка сидений
- Заднее сиденье 3-местное, спинка ассиметрично разделенная, складная
- Подстаканник спереди
- Хромированная отделка внутренних ручек дверей
- Карманы в обшивках всех дверей
- Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом
- Цифровая приборная панель 10"
Мультимедиа система с дисплеем 8.0" и поддержкой функцией Bluetooth/App-Connect + 6 динамиков
- 1-зонный климат-контроль "Climatronic"
- Обогрев передних сидений с раздельной регулировкой
- Центральный подлокотник сзади
- Декор передней консоли
- Рукоятка рычага КП с кожаной отделкой
- Центральный подлокотник спереди с нишей
- Хромированная отделка направляющих воздуховодов
- Атмосферная подсветка пространства для ног спереди
- Салонное зеркало с автозатемнением

018785

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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