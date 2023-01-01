Volkswagen Polo

Преимущества:

- Исполнение " EXCLUSIVE"

- Фронтальные подушки безопасности

- 3-точечные ремни безопасности спереди с регулировкой по высоте

- Подголовники спереди с регулировкой по высоте

- З подголовника сзади регулируемые по высоте

- Дисковые тормоза спереди

- Электронный иммобилайзер

- Крепления Isofix для установки детских кресел сзади

- Индикация и звуковая сигнализация непристегнутого ремня безопасности водителя

- Антиблокировочная система (ABS)

- Система курсовой устойчивости (ESC)

- Система контроля давления в шинах

- Система ЭРА-ГЛОНАСС

- Электромеханический усилитель рулевого управления с переменной производительностью в зависимости от скорости

- Центральный замок с дистанционным управлением, 2 ключа-пульта

- Круиз-контроль

- Дисковые тормоза сзади

- Датчики парковки спереди и сзади

- Датчики света и дождя

- Система бесключевого доступа и запуска двигателя "Keyless access"

- Легкосплавные колесные диски "Akono" 6J x 16

- Бамперы в цвет кузова

- Боковые зеркала и ручки дверей в цвет кузова

- Оцинкованный кузов

- Теплоизолирующее остекление

- Подвеска для плохих дорог

- Светодиодные фары проекционного типа, всепогодное освещение

- Светодиодные задние фонари

- Дневные ходовые огни

- Аккумулятор увеличенной емкости для улучшения запуска в холодное время (до -36°C)

- Боковые зеркала с электрорегулировками и обогревом

- Указатели поворота интегрированные в боковые зеркала

- Омыватель и очиститель лобового стекла с переменным режимом

- Электрообогрев заднего стекла

- Стальное запасное колесо

- Комфортный режим работы указателей поворота

- Обогрев форсунок омывателя ветрового стекла

- Решетка радиатора с хромированной вставкой

- Задний бампер с хромированными декоративными элементами

- Электрообогрев лобового стекла

- Электростеклоподъемники спереди и сзади

- Сиденье водителя с регулировкой по высоте

- Тканевая обивка сидений

- Заднее сиденье 3-местное, спинка ассиметрично разделенная, складная

- Подстаканник спереди

- Хромированная отделка внутренних ручек дверей

- Карманы в обшивках всех дверей

- Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом

- Цифровая приборная панель 10"

Мультимедиа система с дисплеем 8.0" и поддержкой функцией Bluetooth/App-Connect + 6 динамиков

- 1-зонный климат-контроль "Climatronic"

- Обогрев передних сидений с раздельной регулировкой

- Центральный подлокотник сзади

- Декор передней консоли

- Рукоятка рычага КП с кожаной отделкой

- Центральный подлокотник спереди с нишей

- Хромированная отделка направляющих воздуховодов

- Атмосферная подсветка пространства для ног спереди

- Салонное зеркало с автозатемнением

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