Volkswagen Polo
Преимущества:
- Автомобиль приобретался у официального дилера
- Действует гарантия завода изготовителя
- Электронный ПТС
- 2 владельца
Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- В наличии сервисные документы
- Мультимедийная система с ЖК-экраном, Android Auto и CarPlay
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Светодиодная оптика
- Камера заднего вида
- Круиз-контроль
- Мультифункциональное рулевое колесо с обогревом
- Активный усилитель руля
- Обогрев лобового стекла
- Обогрев всех сидений
- Климат-контроль
- Датчики дождя и света
- Передние и задние датчики парковки
Дополнительно установлено: тонировка, защитная сетка в передний бампер.
024381