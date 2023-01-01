Volkswagen Polo

Преимущества:

- Автомобиль приобретался у официального дилера

- Действует гарантия завода изготовителя

- Электронный ПТС

- 2 владельца

Заводское лакокрасочное покрытие кузова

- В наличии сервисные документы

- Мультимедийная система с ЖК-экраном, Android Auto и CarPlay

- Цифровая приборная панель

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Светодиодная оптика

- Камера заднего вида

- Круиз-контроль

- Мультифункциональное рулевое колесо с обогревом

- Активный усилитель руля

- Обогрев лобового стекла

- Обогрев всех сидений

- Климат-контроль

- Датчики дождя и света

- Передние и задние датчики парковки

Дополнительно установлено: тонировка, защитная сетка в передний бампер.

024381