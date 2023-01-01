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Volkswagen Polo
2022
2 370 000 ₽
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Volkswagen Polo 2022

2 370 000 ₽
Возможна доставка
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Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Polo
  • Поколение VI
  • Модификация 1.6 AT (110 л.с.)
  • Год 2022
  • Пробег 31200 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Серый
  • Воблер 146
  • VIN 025595
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1598 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 110 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Polo

Преимущества:

- 1 владелец
- Электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Гарантия производителя
- Комплектация «Exclusive»
- Круиз-контроль
- Парктроник передний и задний
- Датчик света
- Датчик дождя
- Запуск двигателя с кнопки
- Система доступа без ключа
- Климат-контроль
- Подогрев сидений водителя и пассажира
- Подогрев руля
- Обогрев зеркал
- Обогрев лобового стекла
- Обогрев форсунок стеклоомывателей
- USB
- Функция Apple CarPlay
- Функция Android Auto
- Bluetooth
- Электронная приборная панель
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Комбинированная обивка салона
- Отделка кожей рычага КПП
- Кожаный руль
- Легкосплавные диски 16
- Светодиодные фары

025595

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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