Volkswagen Polo
Преимущества:
- 1 владелец
- Электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Гарантия производителя
- Комплектация «Exclusive»
- Круиз-контроль
- Парктроник передний и задний
- Датчик света
- Датчик дождя
- Запуск двигателя с кнопки
- Система доступа без ключа
- Климат-контроль
- Подогрев сидений водителя и пассажира
- Подогрев руля
- Обогрев зеркал
- Обогрев лобового стекла
- Обогрев форсунок стеклоомывателей
- USB
- Функция Apple CarPlay
- Функция Android Auto
- Bluetooth
- Электронная приборная панель
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Комбинированная обивка салона
- Отделка кожей рычага КПП
- Кожаный руль
- Легкосплавные диски 16
- Светодиодные фары
025595