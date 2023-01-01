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Volkswagen Polo
2020
1 697 000 ₽
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Volkswagen Polo 2020

1 697 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Polo
  • Поколение VI
  • Модификация 1.6 AT (110 л.с.)
  • Год 2020
  • Пробег 91409 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Белый
  • Воблер 078
  • VIN 017204
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1598 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 110 л.с.

Комплектация

  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 15
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Информация

Volkswagen Polo

Преимущества:

- Климат-контроль
- Мультимедиа с Apple CarPlay/Android auto
- Подогрев передних сидений
- Электростеклоподъемники
- Бортовой компьютер

017204

Fresh МО Зеленоград
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Отдел продаж: + 7 495 165 05 69
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