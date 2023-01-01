Volkswagen Polo
Преимущества
- Бортовой компьютер
- Электропривод зеркал
- Активный усилитель руля
- Электростеклоподъемники задние
- Электростеклоподъемники передние
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Электрообогрев боковых зеркал
- Электрообогрев форсунок стеклоомывателей
- Подогрев передних сидений
- Складывающееся заднее сиденье
- Отделка кожей рулевого колеса
- CarPlay
- Android Auto
- Мультимедиа система с ЖК-экраном
- Иммобилайзер
- ЭРА-ГЛОНАСС
- Система стабилизации (ESP)
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система (ASR)
- Система помощи при торможении (BAS, EBD)
- Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX
026662