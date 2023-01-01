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Volkswagen Polo
2021
1 950 000 ₽
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Volkswagen Polo 2021

1 950 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Polo
  • Поколение VI
  • Модификация 1.6 AT (110 л.с.)
  • Комплектация Respect
  • Год 2021
  • Пробег 46526 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Красный
  • Воблер 41
  • VIN 026662
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1598 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 110 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Polo

Преимущества
- Бортовой компьютер
- Электропривод зеркал
- Активный усилитель руля
- Электростеклоподъемники задние
- Электростеклоподъемники передние
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Электрообогрев боковых зеркал
- Электрообогрев форсунок стеклоомывателей
- Подогрев передних сидений
- Складывающееся заднее сиденье
- Отделка кожей рулевого колеса
- CarPlay
- Android Auto
- Мультимедиа система с ЖК-экраном
- Иммобилайзер
- ЭРА-ГЛОНАСС
- Система стабилизации (ESP)
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система (ASR)
- Система помощи при торможении (BAS, EBD)
- Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX

026662

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
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