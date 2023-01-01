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Volkswagen Polo
2016
1 199 000 ₽
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Volkswagen Polo 2016

1 199 000 ₽
Возможна доставка
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Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Polo
  • Поколение V Рестайлинг
  • Модификация 1.6 AT (110 л.с.)
  • Год 2016
  • Пробег 133220 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серебряный
  • Воблер 57
  • VIN 030667
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1598 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 110 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Polo

Преимущества:
- Оригинал ПТС
- Салон (ткань)
- Кондиционер
- Обогрев сидений
- Усилитель рулевого управления
- Зеленая автотека

030667

Fresh Воронеж Юг
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Отдел продаж: +7 473 300 34 28
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