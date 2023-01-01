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Volkswagen T-Roc
2019
2 899 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Volkswagen T-Roc 2019

2 899 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
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Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель T-Roc
  • Поколение I
  • Модификация 2.0 AMT (190 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 90627 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 075631
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1984 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 190 л.с.
  • Воблер 14

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen T-Roc

Добрый день, уважаемые покупатели! Мы рады представить Вам отличный автомобиль Volkswagen T-Roc 2019 года выпуска. Этот 4-х колесный друг является настоящим воплощением комфорта и стиля.

Наш автомобиль был ввезен из Германии в 2023 году и имеет электронный ПТС. Кузов автомобиля полностью в заводском лакокрасочном покрытии, что говорит о том, что он был заботливо сохранен до нас.

Это не только красивый автомобиль, но и очень функциональный. Он оснащен кондиционером с 2-зонной регулировкой, светодиодными фарами для оптимальной видимости в любых условиях, а также датчиками дождя и света, которые обеспечивают безопасную езду в любую погоду.

Система курсовой устойчивости и система удержания полосы делают этот автомобиль еще более безопасным и комфортным в управлении. А камера заднего вида поможет при парковке на тесной местности.

Кроме того, электронная приборная панель обеспечивает простой и удобный доступ к информации о состоянии автомобиля в режиме реального времени.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы и провести тест-драйв нашего Volkswagen T-Roc 2019 года выпуска. Ждем Вашего звонка!

id075631

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
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