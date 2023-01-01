Volkswagen T-Roc

Добрый день, уважаемые покупатели! Мы рады представить Вам отличный автомобиль Volkswagen T-Roc 2019 года выпуска. Этот 4-х колесный друг является настоящим воплощением комфорта и стиля.

Наш автомобиль был ввезен из Германии в 2023 году и имеет электронный ПТС. Кузов автомобиля полностью в заводском лакокрасочном покрытии, что говорит о том, что он был заботливо сохранен до нас.

Это не только красивый автомобиль, но и очень функциональный. Он оснащен кондиционером с 2-зонной регулировкой, светодиодными фарами для оптимальной видимости в любых условиях, а также датчиками дождя и света, которые обеспечивают безопасную езду в любую погоду.

Система курсовой устойчивости и система удержания полосы делают этот автомобиль еще более безопасным и комфортным в управлении. А камера заднего вида поможет при парковке на тесной местности.

Кроме того, электронная приборная панель обеспечивает простой и удобный доступ к информации о состоянии автомобиля в режиме реального времени.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы и провести тест-драйв нашего Volkswagen T-Roc 2019 года выпуска. Ждем Вашего звонка!

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