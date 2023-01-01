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Volkswagen T-Roc
2019
2 599 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Volkswagen T-Roc 2019

2 599 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель T-Roc
  • Поколение I
  • Модификация 1.5 AMT (150 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 97157 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 046539
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1498 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 222

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (комбинированный)
  • Сигнализация
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen T-Roc

Уважаемые клиенты, представляем вашему вниманию автомобиль Volkswagen T-Roc 2019 года выпуска, который был ввезен в Россию в 2023 году. Этот автомобиль - это настоящий символ комфорта и роскоши, который был создан для тех, кто ценит качество и надежность.

Volkswagen T-Roc 2019 года выпуска - это автомобиль, который не оставит равнодушным даже самого требовательного покупателя. Комплектация этого автомобиля включает такие опции, как кондиционер, мультимедийная система, парковочный ассистент и круиз-контроль. Эти функциональные возможности значительно упрощают жизнь владельца автомобиля и позволяют наслаждаться поездкой в любых условиях.

Кроме того, безопасность является одним из главных приоритетов компании Volkswagen. Оборудование Volkswagen T-Roc 2019 года выпуска включает системы безопасности, такие как система контроля стабильности, подушки безопасности для водителя и пассажиров, антиблокировочную систему тормозов и другие.

Но главным преимуществом Volkswagen T-Roc 2019 года выпуска является его надежность и долговечность, которые достигаются благодаря использованию только высококачественных материалов при производстве этого автомобиля. Благодаря этому владелец Volkswagen T-Roc может быть уверен в том, что его автомобиль будет служить ему долгие годы без каких-либо проблем.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер расскажет вам о всех преимуществах Volkswagen T-Roc 2019 года выпуска и поможет определиться с выбором.

id046539

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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