Volkswagen Taos

Уважаемые клиенты!

Мы рады предложить Вам супер-новинку - Volkswagen Taos! Автомобиль высокого класса, ввезенный из Казахстана.

Этот автомобиль сочетает в себе превосходную мощность двигателя и безупречный дизайн. Электронный ПТС гарантирует чистоту юридической истории автомобиля. Заводское лакокрасочное покрытие создает неповторимый вид автомобиля, который будет радовать Вас каждый день.

Volkswagen Taos оснащен рядом дополнительных опций, которые делают поездку еще более комфортной. Климат-контроль позволяет создать комфортный микроклимат в автомобиле в любую погоду. Обогрев лобового стекла обеспечивает хорошую видимость в любых условиях. Мультифункциональное рулевое колесо контролирует все системы автомобиля. Цветной многофункциональный дисплей предоставляет информацию о состоянии автомобиля и радует глаз своей яркостью. Кнопка старт/стоп делает запуск двигателя простым и быстрым. Подогрев передних сидений обеспечивает комфортную поездку в холодное время года.

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