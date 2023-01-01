Volkswagen Taos

Добрый день!

Мы рады представить вам прекрасный автомобиль Volkswagen Taos, который был ввезен с Казахстана и обладает всеми необходимыми характеристиками для комфортной езды.

Автомобиль имеет электронный ПТС, что гарантирует его безопасность и надежность. Заводское лакокрасочное покрытие сохранит первоначальную красоту и яркость цвета на долгие годы.

Кроме того, Volkswagen Taos оснащен климат-контролем, который позволяет поддерживать комфортную температуру в салоне в любое время года. Легкосплавные диски, 16, делают автомобиль более устойчивым на дороге, а камера заднего вида поможет при парковке на труднодоступных местах.

Обогрев лобового стекла, мультифункциональное рулевое колесо и цветной многофункциональный дисплей - все это делает Volkswagen Taos более удобным и функциональным. Кнопка старт/стоп и подогрев передних сидений сделают поездку еще более комфортной и приятной.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы уверены, что вы останетесь довольны покупкой Volkswagen Taos и будете наслаждаться его качеством и функциональностью на долгие годы.

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