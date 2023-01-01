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Volkswagen Taos
2022
3 249 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Volkswagen Taos 2022

3 249 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Volkswagen Taos
Volkswagen Taos
Volkswagen Taos
Volkswagen Taos
Volkswagen Taos
Volkswagen Taos
Volkswagen Taos
Volkswagen Taos
Volkswagen Taos
Volkswagen Taos
Volkswagen Taos
Volkswagen Taos

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Taos
  • Поколение Taos
  • Модификация 1.6 AT (110 л.с.)
  • Год 2022
  • Пробег 995 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Оранжевый
  • VIN 906333
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 110 л.с.
  • Воблер 204

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Taos

Добрый день!

Мы рады представить вам прекрасный автомобиль Volkswagen Taos, который был ввезен с Казахстана и обладает всеми необходимыми характеристиками для комфортной езды.

Автомобиль имеет электронный ПТС, что гарантирует его безопасность и надежность. Заводское лакокрасочное покрытие сохранит первоначальную красоту и яркость цвета на долгие годы.

Кроме того, Volkswagen Taos оснащен климат-контролем, который позволяет поддерживать комфортную температуру в салоне в любое время года. Легкосплавные диски, 16, делают автомобиль более устойчивым на дороге, а камера заднего вида поможет при парковке на труднодоступных местах.

Обогрев лобового стекла, мультифункциональное рулевое колесо и цветной многофункциональный дисплей - все это делает Volkswagen Taos более удобным и функциональным. Кнопка старт/стоп и подогрев передних сидений сделают поездку еще более комфортной и приятной.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы уверены, что вы останетесь довольны покупкой Volkswagen Taos и будете наслаждаться его качеством и функциональностью на долгие годы.

id906333

Fresh Тюмень
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