Volkswagen Teramont

Уважаемые автолюбители!

Мы рады представить вашему вниманию автомобиль Volkswagen Teramont 2019 года выпуска, который был приобретен у официального дилера и обслуживался только у него же. Этот автомобиль без ДТП и имеет оригинальный электронный ПТС.

Кузов автомобиля полностью в заводском лакокрасочном покрытии, что подчеркивает его элегантный внешний вид. Дополнительно автомобиль оснащен множеством опций, таких как цифровая приборная панель, адаптивный круиз-контроль, навигация, Apple Carplay / Android Auto, 7 мест, сидение водителя с памятью, электропривод пассажирского сидения, 3-х зонный климат-контроль Climatronic с антиаллергенным фильтром, лобовое стекло с электрообогревом, датчик света, датчик дождя, парктроники передние и задние, камера заднего вида.

Оригинальный электронный ПТС гарантирует безопасность и надежность при покупке. А чтобы вы могли оценить все преимущества этого автомобиля, мы предоставляем бесплатный отчет по данному автомобилю. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите его!

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