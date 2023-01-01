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Volkswagen Teramont
2019
3 340 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Volkswagen Teramont 2019

3 340 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
Volkswagen Teramont
Volkswagen Teramont
Volkswagen Teramont
Volkswagen Teramont
Volkswagen Teramont
Volkswagen Teramont
Volkswagen Teramont
Volkswagen Teramont
Volkswagen Teramont
Volkswagen Teramont
Volkswagen Teramont
Volkswagen Teramont
Volkswagen Teramont
Volkswagen Teramont
Volkswagen Teramont
Volkswagen Teramont
Volkswagen Teramont
Volkswagen Teramont
Volkswagen Teramont

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Teramont
  • Поколение I
  • Модификация 2.0 AT (220 л.с.) 4WD
  • Комплектация Respect
  • Год 2019
  • Пробег 123891 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 592370
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1984 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 220 л.с.
  • Воблер 139

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Teramont

Уважаемые автолюбители!

Мы рады представить вашему вниманию автомобиль Volkswagen Teramont 2019 года выпуска, который был приобретен у официального дилера и обслуживался только у него же. Этот автомобиль без ДТП и имеет оригинальный электронный ПТС.

Кузов автомобиля полностью в заводском лакокрасочном покрытии, что подчеркивает его элегантный внешний вид. Дополнительно автомобиль оснащен множеством опций, таких как цифровая приборная панель, адаптивный круиз-контроль, навигация, Apple Carplay / Android Auto, 7 мест, сидение водителя с памятью, электропривод пассажирского сидения, 3-х зонный климат-контроль Climatronic с антиаллергенным фильтром, лобовое стекло с электрообогревом, датчик света, датчик дождя, парктроники передние и задние, камера заднего вида.

Оригинальный электронный ПТС гарантирует безопасность и надежность при покупке. А чтобы вы могли оценить все преимущества этого автомобиля, мы предоставляем бесплатный отчет по данному автомобилю. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите его!

Наш опытный продавец ответит на все ваши вопросы и поможет выбрать именно тот автомобиль, который подойдет именно вам. Не упустите свой шанс стать обладателем такого роскошного автомобиля, сделайте свой выбор прямо сейчас! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

id592370

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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