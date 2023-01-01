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Volkswagen Tiguan
2021
3 850 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Volkswagen Tiguan 2021

3 850 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
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Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Tiguan
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 2.0 AMT (180 л.с.) 4WD
  • Комплектация Status Plus
  • Год 2021
  • Пробег 23902 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Коричневый
  • VIN 006468
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1984 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 180 л.с.
  • Воблер 159

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan, 2021 - ваше идеальное авто для комфортной и безопасной езды. Оно обладает большим количеством современных технологий, которые позволяют наслаждаться каждой поездкой на максимальном уровне.

Внутри Tiguan вы найдете просторный и удобный салон, в котором мгновенно почувствуете себя как дома. Он оборудован двухзонным климат-контролем, который позволяет настроить температуру воздуха для каждого пассажира отдельно. Светодиодные фары обеспечивают исключительное качество освещения даже на самых темных улицах.

Датчик дождя и датчик света автоматически регулируют скорость стеклоочистителей и включают освещение при езде в темное время суток. Эти функции делают поездку максимально безопасной и комфортной.

Круиз-контроль и навигационная система обеспечивают комфортную езду на дальние расстояния. Обогрев зеркал, подогрев руля и всех сидений, а также электрообогрев лобового стекла помогают поддерживать оптимальную температуру в салоне в любых погодных условиях.

Система доступа без ключа, электропривод крышки багажника, задний парктроник и камера заднего вида - все эти функции предназначены для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность и удобство при парковке.

Теперь вы можете стать счастливым обладателем Volkswagen Tiguan, 2021 прямо сейчас. Звоните нам, называйте кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите шанс стать владельцем этого шикарного автомобиля.

id006468

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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