Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan, 2021 - ваше идеальное авто для комфортной и безопасной езды. Оно обладает большим количеством современных технологий, которые позволяют наслаждаться каждой поездкой на максимальном уровне.

Внутри Tiguan вы найдете просторный и удобный салон, в котором мгновенно почувствуете себя как дома. Он оборудован двухзонным климат-контролем, который позволяет настроить температуру воздуха для каждого пассажира отдельно. Светодиодные фары обеспечивают исключительное качество освещения даже на самых темных улицах.

Датчик дождя и датчик света автоматически регулируют скорость стеклоочистителей и включают освещение при езде в темное время суток. Эти функции делают поездку максимально безопасной и комфортной.

Круиз-контроль и навигационная система обеспечивают комфортную езду на дальние расстояния. Обогрев зеркал, подогрев руля и всех сидений, а также электрообогрев лобового стекла помогают поддерживать оптимальную температуру в салоне в любых погодных условиях.

Система доступа без ключа, электропривод крышки багажника, задний парктроник и камера заднего вида - все эти функции предназначены для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность и удобство при парковке.

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