Volkswagen Tiguan

Уважаемые клиенты!

Мы рады представить вам автомобиль Volkswagen Tiguan, 2015 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и находится в отличном техническом состоянии.

Автомобиль оснащен биксеноновыми фарами и светодиодными ходовыми огнями, которые не только придают ему элегантный вид, но и обеспечивают яркое освещение на дорогах в ночное время. Также в него установлены датчики света и дождя, которые удобны при езде в условиях плохой видимости.

Раздельный климат-контроль и обогрев передних сидений обеспечат комфортную температуру в салоне, а мультифункциональное рулевое колесо и круиз-контроль позволят управлять автомобилем с легкостью и удобством.

Электропривод зеркал с обогревом и функцией складывания, а также задние датчики парковки делают этот автомобиль еще более практичным и удобным в использовании.

Дополнительно была установлена тонировка задних стекол, которая защитит вас и пассажиров от излишней солнечной яркости и сохранит конфиденциальность во время поездок.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и предоставить вам дополнительную информацию.

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