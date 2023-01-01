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Volkswagen Tiguan
2019
2 649 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Volkswagen Tiguan 2019

2 649 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
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Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Tiguan
  • Поколение II
  • Модификация 1.4 AMT (150 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 25428 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 226602
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1395 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 259

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Tiguan

Уважаемые покупатели! Мы предлагаем Вашему вниманию автомобиль Volkswagen Tiguan 2019 года. Он имеет оригинальным ПТС и только одного владельца.

Этот автомобиль оборудован всем необходимым для комфортной езды. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя сделают использование автомобиля максимально простым и удобным.

Кроме того, Вас порадуют функции электропривода багажной двери, камеры заднего вида и датчики парковки. Важным моментом для любого водителя является комфорт в салоне автомобиля. Volkswagen Tiguan обладает 2-зонным климат-контролем и обогревом всех сидений и руля. Ну а любителей дальних путешествий порадует наличие круиз-контроля.

Не упустите свой шанс купить этот прекрасный автомобиль. Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и получайте бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы всегда рады помочь Вам в выборе надежного и качественного автомобиля с пробегом.

id226602

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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