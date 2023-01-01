Volkswagen Tiguan

Уважаемые покупатели! Мы предлагаем Вашему вниманию автомобиль Volkswagen Tiguan 2019 года. Он имеет оригинальным ПТС и только одного владельца.

Этот автомобиль оборудован всем необходимым для комфортной езды. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя сделают использование автомобиля максимально простым и удобным.

Кроме того, Вас порадуют функции электропривода багажной двери, камеры заднего вида и датчики парковки. Важным моментом для любого водителя является комфорт в салоне автомобиля. Volkswagen Tiguan обладает 2-зонным климат-контролем и обогревом всех сидений и руля. Ну а любителей дальних путешествий порадует наличие круиз-контроля.

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