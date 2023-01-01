Volkswagen Tiguan

Уважаемые клиенты, мы рады предложить Вам автомобиль Volkswagen Tiguan 2022 года выпуска в отличном состоянии. На данный момент, данный автомобиль является одним из самых популярных на рынке, благодаря своей надежности и функциональности.

Автомобиль имеет заводское лакокрасочное покрытие кузова, что гарантирует его долговечность и сохранение первоначального внешнего вида на протяжении всего срока эксплуатации. Кроме того, электронный ПТС без регистрации гарантирует, что Вы станете первым владельцем данного автомобиля.

Внутри автомобиля Вас ожидают такие удобства как 2-зонный климат-контроль и обогрев сидений, которые обеспечат комфортную езду в любое время года. Камера заднего вида и датчики парковки помогут Вам при парковке в условиях ограниченного пространства, а система навигации и круиз-контроль сделают поездку более безопасной и удобной.

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