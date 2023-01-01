Volkswagen Tiguan

Приветствуем вас, уважаемые покупатели! Мы рады представить вам автомобиль Volkswagen Tiguan 2017 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен в РФ из США в конце 2022 года и имеет электронный ПТС, владельцев на территории РФ нет.

Volkswagen Tiguan - это вместительный, надежный и комфортный автомобиль, который подарит вам массу положительных эмоций от езды. Один из главных плюсов этого автомобиля - третий ряд сидений, что делает его очень привлекательным для больших семей и любителей активного отдыха.

Кроме того, в комплектацию Volkswagen Tiguan 2017 года входят такие приятные опции, как камера заднего вида, которая поможет вам парковаться на сложных участках дороги, а также датчик света и дождя, что обеспечит вашу безопасность и комфорт в любых погодных условиях.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы уверены, что Volkswagen Tiguan 2017 года выпуска станет для вас надежным и безопасным спутником на дороге, который прослужит вам долгие годы. Спасибо за внимание!

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