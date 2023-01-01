Volkswagen Tiguan

Автомобиль приобретался у официального дилера.

Действует гарантия завода изготовителя.

Электронный ПТС. 2 владельца.

Заводское лакокрасочное покрытие кузова.

Дополнительные опции:

- Электропривод и память передних сидений

- Адаптивная система освещения

- Цифровая приборная панель

- 3-зонный климат-контроль

- Электропривод багажной двери

- Раздельный климат-контроль

- Адаптивный круиз-контроль

- Передние и задние датчики парковки

- Навигационная система с выводом на приборную панель

- Apple Car Play, Android Auto

- Подогревы передних и задних сидений

- Камеры 360

- Светодиодная система освещения

- Контроль слепых зон

- Обогрев лобового стекла

- Датчики дождя и света

- Система активной помощи при парковки

- Мультифункциональное рулевое колесо с обогревом

- Датчики парковки передние и задние

Дополнительно установлено: защитная бронеплёнка передней части кузова, а так же зон риска, защитная сетка в бампер, защита картера, тонировка задних стёкол.

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