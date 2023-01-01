Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Volkswagen Tiguan
2021
4 199 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Volkswagen Tiguan 2021

4 199 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 27 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Tiguan
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 1.4 AMT (150 л.с.) 4WD
  • Комплектация Exclusive
  • Год 2021
  • Пробег 36617 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 021078
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1395 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Volkswagen Tiguan

Автомобиль приобретался у официального дилера.
Действует гарантия завода изготовителя.
Электронный ПТС. 2 владельца.
Заводское лакокрасочное покрытие кузова.

Дополнительные опции:

- Электропривод и память передних сидений
- Адаптивная система освещения
- Цифровая приборная панель
- 3-зонный климат-контроль
- Электропривод багажной двери
- Раздельный климат-контроль
- Адаптивный круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Навигационная система с выводом на приборную панель
- Apple Car Play, Android Auto
- Подогревы передних и задних сидений
- Камеры 360
- Светодиодная система освещения
- Контроль слепых зон
- Обогрев лобового стекла
- Датчики дождя и света
- Система активной помощи при парковки
- Мультифункциональное рулевое колесо с обогревом
- Датчики парковки передние и задние

Дополнительно установлено: защитная бронеплёнка передней части кузова, а так же зон риска, защитная сетка в бампер, защита картера, тонировка задних стёкол.

id021078

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Volkswagen

Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan
2014

1 286 000 ₽

Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg
2019

4 986 400 ₽

Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan
2020

2 699 000 ₽

Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle

Volkswagen Beetle
2003

489 000 ₽

Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg
2018

4 455 450 ₽

Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora Volkswagen Bora

Volkswagen Bora
2022

2 190 362 ₽

Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan
2021

3 903 000 ₽

Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo Volkswagen Polo

Volkswagen Polo
2020

1 615 000 ₽

Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle Volkswagen Caravelle

Volkswagen Caravelle
2011

1 640 000 ₽

Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan
2013

1 220 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа