Volkswagen Tiguan
Автомобиль приобретался у официального дилера.
Действует гарантия завода изготовителя.
Электронный ПТС. 2 владельца.
Заводское лакокрасочное покрытие кузова.
Дополнительные опции:
- Электропривод и память передних сидений
- Адаптивная система освещения
- Цифровая приборная панель
- 3-зонный климат-контроль
- Электропривод багажной двери
- Раздельный климат-контроль
- Адаптивный круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Навигационная система с выводом на приборную панель
- Apple Car Play, Android Auto
- Подогревы передних и задних сидений
- Камеры 360
- Светодиодная система освещения
- Контроль слепых зон
- Обогрев лобового стекла
- Датчики дождя и света
- Система активной помощи при парковки
- Мультифункциональное рулевое колесо с обогревом
- Датчики парковки передние и задние
Дополнительно установлено: защитная бронеплёнка передней части кузова, а так же зон риска, защитная сетка в бампер, защита картера, тонировка задних стёкол.
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