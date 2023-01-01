Volkswagen Tiguan

Дорогие друзья, мы рады предложить Вам превосходный автомобиль Volkswagen Tiguan 2020 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет электронный ПТС, а также только одного владельца. Вы можете быть уверены в его отличном состоянии.

Кузов находится в заводском лакокрасочном покрытии, что говорит о том, что автомобиль был ухожен и не было крупных повреждений. Вам не придется переживать за качество нанесения покрытия.

Кроме того, в этом автомобиле установлена мультимедийная система с функцией подключения смартфона, и светодиодная головная оптика, что позволяет создать комфортную и безопасную поездку в любое время дня.

В Volkswagen Tiguan 2020 года выпуска также установлены мультифункциональное рулевое колесо с отделкой кожей, и обогрев руля, что позволяет создать комфортную среду водителя.

Кроме этого, автомобиль выгодно отличается 2-зонным климат-контролем, мощными подогревом сидений, парковочным ассистентом с датчиками, дисковыми тормозами и Круиз-контролем. Наличие камеры заднего вида поможет Вам безопасно разворачиваться на узких проездах.

Этот автомобиль также имеет легкосплавные диски R17, что позволяет Вам наслаждаться комфортным и точным управлением на любом дорожном покрытии.

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