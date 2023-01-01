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Volkswagen Tiguan
2020
2 699 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Volkswagen Tiguan 2020

2 699 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
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Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Tiguan
  • Поколение II
  • Модификация 1.4 AMT (150 л.с.)
  • Год 2020
  • Пробег 86382 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серебряный
  • VIN 015287
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1395 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 71

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Tiguan

Дорогие друзья, мы рады предложить Вам превосходный автомобиль Volkswagen Tiguan 2020 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет электронный ПТС, а также только одного владельца. Вы можете быть уверены в его отличном состоянии.

Кузов находится в заводском лакокрасочном покрытии, что говорит о том, что автомобиль был ухожен и не было крупных повреждений. Вам не придется переживать за качество нанесения покрытия.

Кроме того, в этом автомобиле установлена мультимедийная система с функцией подключения смартфона, и светодиодная головная оптика, что позволяет создать комфортную и безопасную поездку в любое время дня.

В Volkswagen Tiguan 2020 года выпуска также установлены мультифункциональное рулевое колесо с отделкой кожей, и обогрев руля, что позволяет создать комфортную среду водителя.

Кроме этого, автомобиль выгодно отличается 2-зонным климат-контролем, мощными подогревом сидений, парковочным ассистентом с датчиками, дисковыми тормозами и Круиз-контролем. Наличие камеры заднего вида поможет Вам безопасно разворачиваться на узких проездах.

Этот автомобиль также имеет легкосплавные диски R17, что позволяет Вам наслаждаться комфортным и точным управлением на любом дорожном покрытии.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и найти для вас оптимальное решение. Не упустите шанс приобрести этот превосходный автомобиль!

id015287

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