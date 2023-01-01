Volkswagen Tiguan

Уважаемые покупатели!

Мы рады представить вам Volkswagen Tiguan 2017 года выпуска, который был ввезен из США в 2023 году. Этот автомобиль обладает электронным ПТС и соответствует всем необходимым требованиям качества и безопасности.

Volkswagen Tiguan - это автомобиль, который создан для тех, кто ценит комфорт и удобство во время поездок. Комплектация этого автомобиля включает раздельный климат-контроль, камеру заднего вида и круиз-контроль, что обеспечивает максимальный комфорт и безопасность во время любых поездок.

Наша компания гарантирует, что данный автомобиль полностью соответствует всем стандартам качества и безопасности. Вся необходимая документация имеется, что подтверждает легальность и надежность данного автомобиля.

Мы понимаем, что выбор автомобиля - это ответственный шаг, поэтому мы готовы предоставить вам всю необходимую информацию о Volkswagen Tiguan 2017 года выпуска. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. В этом отчете вы найдете полную информацию об автомобиле, которая поможет вам принять правильное решение.

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