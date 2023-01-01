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Volkswagen Tiguan
2017
2 820 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Volkswagen Tiguan 2017

2 820 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
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Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Tiguan
  • Поколение II
  • Модификация Allspace 2.0 AT (187 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 111842 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Красный
  • VIN 038664
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1984 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 187 л.с.
  • Воблер 299

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Tiguan

Уважаемые покупатели!
Мы рады представить вам Volkswagen Tiguan 2017 года выпуска, который был ввезен из США в 2023 году. Этот автомобиль обладает электронным ПТС и соответствует всем необходимым требованиям качества и безопасности.

Volkswagen Tiguan - это автомобиль, который создан для тех, кто ценит комфорт и удобство во время поездок. Комплектация этого автомобиля включает раздельный климат-контроль, камеру заднего вида и круиз-контроль, что обеспечивает максимальный комфорт и безопасность во время любых поездок.

Наша компания гарантирует, что данный автомобиль полностью соответствует всем стандартам качества и безопасности. Вся необходимая документация имеется, что подтверждает легальность и надежность данного автомобиля.

Мы понимаем, что выбор автомобиля - это ответственный шаг, поэтому мы готовы предоставить вам всю необходимую информацию о Volkswagen Tiguan 2017 года выпуска. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. В этом отчете вы найдете полную информацию об автомобиле, которая поможет вам принять правильное решение.

id038664

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