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Volkswagen Tiguan
2019
2 549 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Volkswagen Tiguan 2019

2 549 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 34 28
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Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Tiguan
  • Поколение II
  • Модификация Allspace 2.0 AT (187 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 52469 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 088814
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1984 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 187 л.с.
  • Воблер 52

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Tiguan

Уважаемые покупатели! Мы хотим предложить Вам отличную возможность стать обладателем Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 AT (187 л.с.) 4WD с пробегом всего 52469 километров. Этот автомобиль был ввезён в РФ под заказ в 2022 году и имеет электронный ПТС с одним владельцем. Такой автомобиль идеально подойдет для семейных поездок и поездок на дальние расстояния. Volkswagen Tiguan обеспечивает безопасность и отличное управление в любых условиях. В комплекте с автомобилем Вы получите дополнительные опции, такие как камера заднего вида, датчики дождя и света, круиз-контроль, полный электропакет и кондиционер, что обеспечит Вам комфортное и безопасное вождение. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши консультанты всегда готовы проконсультировать Вас и ответить на все вопросы.

id088814

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29к2
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