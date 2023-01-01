Volkswagen Tiguan

Уважаемые покупатели! Мы хотим предложить Вам отличную возможность стать обладателем Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 AT (187 л.с.) 4WD с пробегом всего 52469 километров. Этот автомобиль был ввезён в РФ под заказ в 2022 году и имеет электронный ПТС с одним владельцем. Такой автомобиль идеально подойдет для семейных поездок и поездок на дальние расстояния. Volkswagen Tiguan обеспечивает безопасность и отличное управление в любых условиях. В комплекте с автомобилем Вы получите дополнительные опции, такие как камера заднего вида, датчики дождя и света, круиз-контроль, полный электропакет и кондиционер, что обеспечит Вам комфортное и безопасное вождение. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши консультанты всегда готовы проконсультировать Вас и ответить на все вопросы.

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