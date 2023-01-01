Volkswagen Tiguan

Уважаемый потенциальный покупатель!

Мы рады предложить Вам прекрасную возможность стать обладателем автомобиля Volkswagen Tiguan, 2017 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и прошел все необходимые проверки, что гарантирует его отличное состояние.

Как только Вы садитесь в этот автомобиль, Вы почувствуете неповторимое сочетание комфорта, стиля и надежности. Этот автомобиль оснащен двух зонным климат контролем, подогревом передних сидений, датчиками дождя и света, а также датчиками парковки. Безопасность на дороге обеспечивает система курсовой устойчивости и светодиодная оптика.

Это идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Наш автомобиль Volkswagen Tiguan, 2017 года выпуска - это прекрасный спутник на любых дорогах. Он обладает всем необходимым для безопасности и комфорта, что делает его идеальным выбором для семейных поездок или ежедневной езды на работу.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите свой шанс стать обладателем этого замечательного автомобиля - Volkswagen Tiguan, 2017 года выпуска!

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