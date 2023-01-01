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Volkswagen Tiguan
2017
1 999 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Volkswagen Tiguan 2017

1 999 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Tiguan
  • Поколение II
  • Модификация 2.0 AMT (180 л.с.) 4WD
  • Комплектация CONNECT
  • Год 2017
  • Пробег 85159 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серебряный
  • VIN 202935
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1984 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 180 л.с.
  • Воблер 21

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Tiguan

Уважаемый потенциальный покупатель!
Мы рады предложить Вам прекрасную возможность стать обладателем автомобиля Volkswagen Tiguan, 2017 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и прошел все необходимые проверки, что гарантирует его отличное состояние.

Как только Вы садитесь в этот автомобиль, Вы почувствуете неповторимое сочетание комфорта, стиля и надежности. Этот автомобиль оснащен двух зонным климат контролем, подогревом передних сидений, датчиками дождя и света, а также датчиками парковки. Безопасность на дороге обеспечивает система курсовой устойчивости и светодиодная оптика.

Это идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Наш автомобиль Volkswagen Tiguan, 2017 года выпуска - это прекрасный спутник на любых дорогах. Он обладает всем необходимым для безопасности и комфорта, что делает его идеальным выбором для семейных поездок или ежедневной езды на работу.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите свой шанс стать обладателем этого замечательного автомобиля - Volkswagen Tiguan, 2017 года выпуска!

id202935

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
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