Volkswagen Tiguan

Дорогие друзья!

Мы рады представить Вам наш новый автомобиль Volkswagen Tiguan, 2019 года выпуска! Этот автомобиль был ввезен в Россию всего несколько месяцев назад - в мае 2023 года. Так что Вы можете быть уверены в его отличном техническом состоянии и свежести.

Этот автомобиль имеет только одного собственника и электронный ПТС, что подтверждает его безупречную историю. Более того, данный автомобиль не имеет никаких ДТП, что делает его еще более привлекательным для тех, кто ищет надежный и безопасный автомобиль.

Но это еще не все! Volkswagen Tiguan, 2019 года выпуска оснащен множеством дополнительных опций, которые позволят Вам чувствовать себя комфортно и уверенно на дороге. Среди них: панорамная крыша, система контроля слепых зон, электронная приборная панель, светодиодная оптика, кожаный салон, электропривод и память водительского сиденья, камера заднего вида, система доступа без ключа, система запуска без ключа, 18 легкосплавных дисков, электроскладывание зеркал, датчики дождя и света.

Мы уверены, что данный автомобиль станет Вашим надежным партнером на дороге, который не только обеспечит комфорт и безопасность, но и станет отражением Вашего стиля жизни и индивидуальности.

Звоните нам прямо сейчас по телефону [укажите номер телефона], назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю! Наши менеджеры ответят на все Ваши вопросы и помогут выбрать тот автомобиль, который подойдет именно Вам.

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