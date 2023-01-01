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Volkswagen Tiguan
2019
3 250 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Volkswagen Tiguan 2019

3 250 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Tiguan
  • Поколение II
  • Модификация Allspace 2.0 AT (187 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 73814 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 113943
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1984 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 187 л.с.
  • Воблер 222

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Tiguan

Дорогие друзья!
Мы рады представить Вам наш новый автомобиль Volkswagen Tiguan, 2019 года выпуска! Этот автомобиль был ввезен в Россию всего несколько месяцев назад - в мае 2023 года. Так что Вы можете быть уверены в его отличном техническом состоянии и свежести.

Этот автомобиль имеет только одного собственника и электронный ПТС, что подтверждает его безупречную историю. Более того, данный автомобиль не имеет никаких ДТП, что делает его еще более привлекательным для тех, кто ищет надежный и безопасный автомобиль.

Но это еще не все! Volkswagen Tiguan, 2019 года выпуска оснащен множеством дополнительных опций, которые позволят Вам чувствовать себя комфортно и уверенно на дороге. Среди них: панорамная крыша, система контроля слепых зон, электронная приборная панель, светодиодная оптика, кожаный салон, электропривод и память водительского сиденья, камера заднего вида, система доступа без ключа, система запуска без ключа, 18 легкосплавных дисков, электроскладывание зеркал, датчики дождя и света.

Мы уверены, что данный автомобиль станет Вашим надежным партнером на дороге, который не только обеспечит комфорт и безопасность, но и станет отражением Вашего стиля жизни и индивидуальности.

Звоните нам прямо сейчас по телефону [укажите номер телефона], назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю! Наши менеджеры ответят на все Ваши вопросы и помогут выбрать тот автомобиль, который подойдет именно Вам.

id113943

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
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