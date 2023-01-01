Volkswagen Tiguan

У нас в продаже представлен автомобиль Volkswagen Tiguan 2015 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, что гарантирует его качество и надежность. Оригинальный ПТС и один владелец подтверждают юридическую чистоту автомобиля.

Автомобиль находится в заводском лакокрасочном покрытии, что говорит о его безупречном внешнем состоянии. После окончания гарантии завода изготовителя, он обслуживался только в профильном сервисе, что гарантирует его надежность и долговечность.

Кроме стандартных опций, данный автомобиль оснащен рядом дополнительных функций, которые сделают вашу поездку комфортной и безопасной. Раздельный климат-контроль позволяет каждому пассажиру настроить температуру по своему вкусу, обеспечивая комфорт в любое время года. Обогрев передних сидений сделает поездку приятной даже в холодную погоду.

Датчики дождя и света автоматически регулируют яркость фар и скорость работы стекол, что обеспечивает безопасность и комфорт во время движения. Система старт-стоп позволяет экономить топливо и снижает выбросы вредных веществ в атмосферу. Парктроники задние помогут избежать повреждений при парковке и маневрировании назад.

Электро привод стояночного тормоза с автоматическим режимом обеспечивает удобство и безопасность при парковке. А электроскладывание зеркал позволяет легко и быстро складывать и разворачивать зеркала, что особенно удобно при парковке на узких улицах.

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