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Volkswagen Tiguan
2015
1 639 000 ₽
Доставка от 42 000 ₽
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Volkswagen Tiguan 2015

1 639 000 ₽
Доставка от 42 000 ₽
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+7 353 266 36 72
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Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Tiguan
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.4 AMT (150 л.с.)
  • Комплектация Allstar
  • Год 2015
  • Пробег 76379 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серебряный
  • VIN 109096
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1390 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 15

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Tiguan

У нас в продаже представлен автомобиль Volkswagen Tiguan 2015 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, что гарантирует его качество и надежность. Оригинальный ПТС и один владелец подтверждают юридическую чистоту автомобиля.

Автомобиль находится в заводском лакокрасочном покрытии, что говорит о его безупречном внешнем состоянии. После окончания гарантии завода изготовителя, он обслуживался только в профильном сервисе, что гарантирует его надежность и долговечность.

Кроме стандартных опций, данный автомобиль оснащен рядом дополнительных функций, которые сделают вашу поездку комфортной и безопасной. Раздельный климат-контроль позволяет каждому пассажиру настроить температуру по своему вкусу, обеспечивая комфорт в любое время года. Обогрев передних сидений сделает поездку приятной даже в холодную погоду.

Датчики дождя и света автоматически регулируют яркость фар и скорость работы стекол, что обеспечивает безопасность и комфорт во время движения. Система старт-стоп позволяет экономить топливо и снижает выбросы вредных веществ в атмосферу. Парктроники задние помогут избежать повреждений при парковке и маневрировании назад.

Электро привод стояночного тормоза с автоматическим режимом обеспечивает удобство и безопасность при парковке. А электроскладывание зеркал позволяет легко и быстро складывать и разворачивать зеркала, что особенно удобно при парковке на узких улицах.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут организовать тест-драйв

id109096

Fresh Оренбург
Адрес: г. Оренбург, Загородное шоссе, 3/1
Отдел продаж: +7 353 266 36 72
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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