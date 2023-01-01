Volkswagen Tiguan

Вы хотите приобрести автомобиль, который сочетает в себе элегантный дизайн, надежность и передовые технологии? Представляем вам Volkswagen Tiguan 2019 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, что гарантирует его высокое качество и безупречную историю.

Volkswagen Tiguan оснащен мощным двигателем объемом 2.0 литра и турбонаддувом, развивающим впечатляющую мощность 180 лошадиных сил. Благодаря полному приводу, вы сможете смело покорять любые дорожные условия, не беспокоясь о безопасности и комфорте вашей поездки.

Этот автомобиль имеет роскошную комплектацию, которая включает в себя такие функции, как климат-контроль с трехзонной системой, обеспечивающей комфортную температуру для каждого пассажира. Светодиодные фары обеспечат отличную видимость в любое время суток, а круиз-контроль позволит насладиться плавной и экономичной ездой на дальние расстояния.

Особенно удобной особенностью этого автомобиля является электропривод крышки багажника. Больше не нужно напрягаться и тратить силы на открывание багажника вручную. Просто нажмите кнопку, и крышка багажника поднимется сама.

Для обеспечения безопасности при парковке и маневрировании задней камера обеспечит вам полный обзор сзади автомобиля. Вы сможете легко и точно выполнять различные маневры, минимизируя риск повреждений.

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Так что не упустите эту возможность стать обладателем Volkswagen Tiguan 2019 года. Звоните нам уже сейчас и получите идеальное сочетание стиля, мощности и комфорта!

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