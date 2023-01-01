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Volkswagen Tiguan
2019
2 499 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Volkswagen Tiguan 2019

2 499 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 8442 20 06 35
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Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Tiguan
  • Поколение II
  • Модификация 2.0 AMT (180 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 132996 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 228505
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1984 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 180 л.с.
  • Воблер 144

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Tiguan

Вы хотите приобрести автомобиль, который сочетает в себе элегантный дизайн, надежность и передовые технологии? Представляем вам Volkswagen Tiguan 2019 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, что гарантирует его высокое качество и безупречную историю.

Volkswagen Tiguan оснащен мощным двигателем объемом 2.0 литра и турбонаддувом, развивающим впечатляющую мощность 180 лошадиных сил. Благодаря полному приводу, вы сможете смело покорять любые дорожные условия, не беспокоясь о безопасности и комфорте вашей поездки.

Этот автомобиль имеет роскошную комплектацию, которая включает в себя такие функции, как климат-контроль с трехзонной системой, обеспечивающей комфортную температуру для каждого пассажира. Светодиодные фары обеспечат отличную видимость в любое время суток, а круиз-контроль позволит насладиться плавной и экономичной ездой на дальние расстояния.

Особенно удобной особенностью этого автомобиля является электропривод крышки багажника. Больше не нужно напрягаться и тратить силы на открывание багажника вручную. Просто нажмите кнопку, и крышка багажника поднимется сама.

Для обеспечения безопасности при парковке и маневрировании задней камера обеспечит вам полный обзор сзади автомобиля. Вы сможете легко и точно выполнять различные маневры, минимизируя риск повреждений.

Не забудьте, что приобретая автомобиль Volkswagen Tiguan сейчас, вы получаете исключительное предложение. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и мы предоставим вам бесплатный отчет по данному автомобилю. Этот отчет поможет вам получить всю необходимую информацию о состоянии автомобиля и его истории.

Так что не упустите эту возможность стать обладателем Volkswagen Tiguan 2019 года. Звоните нам уже сейчас и получите идеальное сочетание стиля, мощности и комфорта!

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Отдел продаж: +7 8442 20 06 35
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