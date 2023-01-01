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Volkswagen Tiguan
2019
2 497 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Volkswagen Tiguan 2019

2 497 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Tiguan
  • Поколение II
  • Модификация 1.4 AMT (150 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 56088 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Голубой
  • VIN 234920
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1395 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Tiguan

Проверена по 256 пунктам.
Гарантия юридической чистоты.

Преимущества:

- Электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Передние противотуманные фары с поворотной подсветкой
- Светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными
ходовыми огнями
- Светодиодные задние фонари
- Теплоотражающее лобовое стекло с электроподогревом
- Обивка сидений кожей `Vienna`
- ящик для хранения под передним пассажирским креслом
- Водительское сиденье с электрорегулировками и функцией памяти, пассажирское сиденье с
регулировкой по высоте
- электроскладываемые наружные зеркала заднего вида с
электрорегулировками и подогревом с функцией памяти
- Зеркало заднего вида с затемнением

id234920

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
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