Volkswagen Tiguan

Проверена по 256 пунктам.

Гарантия юридической чистоты.

Преимущества:

- Электронный ПТС

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова

- Передние противотуманные фары с поворотной подсветкой

- Светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными

ходовыми огнями

- Светодиодные задние фонари

- Теплоотражающее лобовое стекло с электроподогревом

- Обивка сидений кожей `Vienna`

- ящик для хранения под передним пассажирским креслом

- Водительское сиденье с электрорегулировками и функцией памяти, пассажирское сиденье с

регулировкой по высоте

- электроскладываемые наружные зеркала заднего вида с

электрорегулировками и подогревом с функцией памяти

- Зеркало заднего вида с затемнением

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