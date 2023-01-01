Volkswagen Tiguan
Проверена по 256 пунктам.
Гарантия юридической чистоты.
Преимущества:
- Электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Передние противотуманные фары с поворотной подсветкой
- Светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными
ходовыми огнями
- Светодиодные задние фонари
- Теплоотражающее лобовое стекло с электроподогревом
- Обивка сидений кожей `Vienna`
- ящик для хранения под передним пассажирским креслом
- Водительское сиденье с электрорегулировками и функцией памяти, пассажирское сиденье с
регулировкой по высоте
- электроскладываемые наружные зеркала заднего вида с
электрорегулировками и подогревом с функцией памяти
- Зеркало заднего вида с затемнением
id234920