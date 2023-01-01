Volkswagen Tiguan

Уважаемые клиенты!

Мы рады предложить вам автомобиль Volkswagen Tiguan 2019 года выпуска. Этот автомобиль был привезен из Франции, без пробега по РФ.

Volkswagen Tiguan оснащен множеством дополнительных опций, чтобы обеспечить вам максимальный комфорт и безопасность во время езды. Среди них светодиодные задние фонари, противотуманные фонари, датчик света для автоматического переключения фар, боковые зеркала с повторителями указателей поворота и электроприводом, а также электроподогрев зеркал для повышения видимости в холодное время года. Обогрев заднего стекла и теплозащитное остекление также обеспечат комфорт в любой погоде.

Внутренность автомобиля также порадует вас своей функциональностью и комфортом. Кожаный руль, регулируемая рулевая колонка и управление аудиосистемой на руле помогут вам сосредоточиться на дороге. Цветной многофункциональный дисплей позволит удобно управлять различными функциями автомобиля.

В рамках обеспечения безопасности пассажиров, Volkswagen Tiguan оснащен системой предотвращения выезда из полосы движения и активными подголовниками. Кроме того, адаптивный круиз-контроль, динамическое освещение поворотов и система контроля давления в шинах помогут вам сделать поездку еще более комфортной и безопасной.

Автомобиль также оснащен парктрониками и камерой заднего вида для облегчения парковки и маневрирования. Ассистент распознавания дорожных знаков и усталости помогут вам быть внимательными и безопасными на дороге.

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