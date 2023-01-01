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Volkswagen Tiguan
2019
2 399 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Volkswagen Tiguan 2019

2 399 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
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Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Tiguan
  • Поколение II
  • Модификация 2.0d AMT (150 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 207755 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серебряный
  • VIN 912234
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1968 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 163

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Tiguan

Уважаемые клиенты!

Мы рады предложить вам автомобиль Volkswagen Tiguan 2019 года выпуска. Этот автомобиль был привезен из Франции, без пробега по РФ.

Volkswagen Tiguan оснащен множеством дополнительных опций, чтобы обеспечить вам максимальный комфорт и безопасность во время езды. Среди них светодиодные задние фонари, противотуманные фонари, датчик света для автоматического переключения фар, боковые зеркала с повторителями указателей поворота и электроприводом, а также электроподогрев зеркал для повышения видимости в холодное время года. Обогрев заднего стекла и теплозащитное остекление также обеспечат комфорт в любой погоде.

Внутренность автомобиля также порадует вас своей функциональностью и комфортом. Кожаный руль, регулируемая рулевая колонка и управление аудиосистемой на руле помогут вам сосредоточиться на дороге. Цветной многофункциональный дисплей позволит удобно управлять различными функциями автомобиля.

В рамках обеспечения безопасности пассажиров, Volkswagen Tiguan оснащен системой предотвращения выезда из полосы движения и активными подголовниками. Кроме того, адаптивный круиз-контроль, динамическое освещение поворотов и система контроля давления в шинах помогут вам сделать поездку еще более комфортной и безопасной.

Автомобиль также оснащен парктрониками и камерой заднего вида для облегчения парковки и маневрирования. Ассистент распознавания дорожных знаков и усталости помогут вам быть внимательными и безопасными на дороге.

Звоните нам прямо сейчас по номеру, указанному ниже, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда готова ответить на все ваши вопросы и помочь вам приобрести этот стильный и надежный автомобиль.

id912234

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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