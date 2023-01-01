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Volkswagen Tiguan
2014
1 650 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Volkswagen Tiguan 2014

1 650 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
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Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Tiguan
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 2.0d AT (140 л.с.) 4WD
  • Комплектация Cup
  • Год 2014
  • Пробег 126320 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серебряный
  • VIN 115642
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1968 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 140 л.с.
  • Воблер 238

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Tiguan

Дорогие автолюбители!
Мы рады представить вам потрясающую возможность стать обладателем превосходного автомобиля Volkswagen Tiguan, 2014 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и с тех пор он безукоризненно служит своим владельцам.

Volkswagen Tiguan - это воплощение немецкого качества и инноваций. Сочетание элегантного дизайна, надежности и высоких технических характеристик делает эту модель привлекательной для всех ценителей автомобильной индустрии.

Автомобиль оснащен раздельным климат-контролем, который позволяет каждому пассажиру настроить комфортный режим в соответствии с его предпочтениями. Датчики дождя и света автоматически реагируют на изменения погодных условий и освещения, обеспечивая безопасность и удобство во время поездки.

Мультифункциональное рулевое колесо позволяет легко управлять различными функциями автомобиля без отрыва от дороги. И не забудьте о комфорте в холодные зимние дни - автомобиль оснащен обогревом сидений, который сделает каждую поездку приятной и теплой.

Мы ценим ваше время и интерес к нашему автомобилю. Поэтому, если вы хотите узнать больше о Volkswagen Tiguan 2014 года выпуска, позвоните нам прямо сейчас. Назовите кодовое слово "ФРЕШ" и мы предоставим вам бесплатный отчет по данному автомобилю. Вы получите подробную информацию о его техническом состоянии, истории обслуживания и других важных аспектах.

Не упустите возможность стать владельцем этого потрясающего автомобиля. Volkswagen Tiguan 2014 года выпуска уже ждет своего нового владельца. Звоните нам прямо сейчас и обеспечьте себе незабываемые впечатления от вождения этого надежного и стильного автомобиля.

id115642

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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