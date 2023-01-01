Volkswagen Tiguan

Добрый день, уважаемые клиенты! Мы рады предложить вам автомобиль Volkswagen Tiguan 2018 года выпуска. Этот автомобиль по праву считается одним из лучших в своем классе и обладает всеми необходимыми качествами для комфортной и безопасной езды. Volkswagen Tiguan оснащен мощным двигателем объемом 2.0 литра и мощностью 220 лошадиных сил, что позволяет быстро и плавно разгоняться и не беспокоиться за прохождение сложных участков на дорогах.

Автомобиль имеет полный привод, что делает его идеальным для любых погодных условий и типов дорог. Этот Volkswagen Tiguan находится в отличном состоянии, имеет только одного владельца и ПТС оригинал.

В комплектации автомобиля также представлены: кондиционер (климат 3-зонный и выше), светодиодные фары, легкосплавные диски 18, иммобилайзер, обратная связь, дистанционный запуск двигателя, сигнализация, бортовой компьютер, датчик света, круиз-контроль, обогрев зеркал, омыватель фар, центральный замок, усилитель рулевого управления, обогрев сидений, электроскладывание зеркал, система доступа без ключа, электропривод крышки багажника. Внутреннее пространство автомобиля выполнено из качественной ткани и имеет 5 мест для пассажиров.

Салон выполнен в темном цвете, а регулировка сиденья водителя и пассажира осуществляется по высоте. Это обеспечивает максимальный комфорт за рулем и позволяет настроить автомобиль под свои индивидуальные потребности.

Автомобиль оборудован электростеклоподъемниками, антиблокировочной системой (ABS), антипробуксовочной системой, системой курсовой устойчивости, парктроником, подушками безопасности (фронтальными и боковыми) и камерой заднего вида.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и предоставить дополнительную информацию о данном автомобиле. Благодарим за внимание к нашему предложению!

id236769