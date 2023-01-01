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Volkswagen Tiguan
2018
2 599 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Volkswagen Tiguan 2018

2 599 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Tiguan
  • Поколение II
  • Модификация 2.0 AMT (220 л.с.) 4WD
  • Год 2018
  • Пробег 145353 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 236769
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1984 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 220 л.с.
  • Воблер 76

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Tiguan

Добрый день, уважаемые клиенты! Мы рады предложить вам автомобиль Volkswagen Tiguan 2018 года выпуска. Этот автомобиль по праву считается одним из лучших в своем классе и обладает всеми необходимыми качествами для комфортной и безопасной езды. Volkswagen Tiguan оснащен мощным двигателем объемом 2.0 литра и мощностью 220 лошадиных сил, что позволяет быстро и плавно разгоняться и не беспокоиться за прохождение сложных участков на дорогах.

Автомобиль имеет полный привод, что делает его идеальным для любых погодных условий и типов дорог. Этот Volkswagen Tiguan находится в отличном состоянии, имеет только одного владельца и ПТС оригинал.

В комплектации автомобиля также представлены: кондиционер (климат 3-зонный и выше), светодиодные фары, легкосплавные диски 18, иммобилайзер, обратная связь, дистанционный запуск двигателя, сигнализация, бортовой компьютер, датчик света, круиз-контроль, обогрев зеркал, омыватель фар, центральный замок, усилитель рулевого управления, обогрев сидений, электроскладывание зеркал, система доступа без ключа, электропривод крышки багажника. Внутреннее пространство автомобиля выполнено из качественной ткани и имеет 5 мест для пассажиров.

Салон выполнен в темном цвете, а регулировка сиденья водителя и пассажира осуществляется по высоте. Это обеспечивает максимальный комфорт за рулем и позволяет настроить автомобиль под свои индивидуальные потребности.

Автомобиль оборудован электростеклоподъемниками, антиблокировочной системой (ABS), антипробуксовочной системой, системой курсовой устойчивости, парктроником, подушками безопасности (фронтальными и боковыми) и камерой заднего вида.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и предоставить дополнительную информацию о данном автомобиле. Благодарим за внимание к нашему предложению!

id236769

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
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