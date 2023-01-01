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Volkswagen Tiguan
2017
2 300 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Volkswagen Tiguan 2017

2 300 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 34 28
Купить онлайн
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Tiguan
  • Поколение II
  • Модификация Allspace 2.0 AT (187 л.с.) 4WD
  • Год 2017
  • Пробег 79208 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 063589
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1984 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 187 л.с.
  • Воблер 154

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Обогрев сидений
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Tiguan

Уникальная возможность стать обладателем внедорожника мечты!
Представляем вам прекрасный автомобиль Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 AT (187 л.с.) 4WD 2017 года выпуска с пробегом всего 79208 километров!

Этот автомобиль является воплощением современных технологий и комфорта. Он оснащен кондиционером, который поддержит приятную температуру в салоне в любую погоду. Круиз-контроль позволит вам наслаждаться долгими поездками, не отвлекаясь на поддержание постоянной скорости. А обогрев сидений сделает вашу поездку максимально комфортной даже в холодные зимние дни.

Однако, наш автомобиль предлагает гораздо больше. Он оснащен камерой заднего вида, которая позволит вам без труда парковаться и маневрировать в тесных условиях.

Теперь вы можете стать обладателем этого потрясающего внедорожника Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 AT (187 л.с.) 4WD 2017 года выпуска. Не упустите свой шанс! Позвоните нам прямо сейчас и станьте счастливым владельцем этого автомобиля уже сегодня!

id063589

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29к2
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
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