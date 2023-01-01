Volkswagen Tiguan

Уникальная возможность стать обладателем внедорожника мечты!

Представляем вам прекрасный автомобиль Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 AT (187 л.с.) 4WD 2017 года выпуска с пробегом всего 79208 километров!

Этот автомобиль является воплощением современных технологий и комфорта. Он оснащен кондиционером, который поддержит приятную температуру в салоне в любую погоду. Круиз-контроль позволит вам наслаждаться долгими поездками, не отвлекаясь на поддержание постоянной скорости. А обогрев сидений сделает вашу поездку максимально комфортной даже в холодные зимние дни.

Однако, наш автомобиль предлагает гораздо больше. Он оснащен камерой заднего вида, которая позволит вам без труда парковаться и маневрировать в тесных условиях.

Теперь вы можете стать обладателем этого потрясающего внедорожника Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 AT (187 л.с.) 4WD 2017 года выпуска. Не упустите свой шанс! Позвоните нам прямо сейчас и станьте счастливым владельцем этого автомобиля уже сегодня!

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