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Volkswagen Tiguan
2019
2 620 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Volkswagen Tiguan 2019

2 620 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Tiguan
  • Поколение II
  • Модификация Allspace 2.0 AT (187 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 79389 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 079155
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1984 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 187 л.с.
  • Воблер 227

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Цвет салона (темный)
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Tiguan

Рады представить вам отличное предложение на автомобиль Volkswagen Tiguan, 2019 года выпуска. Этот автомобиль привезен из США и готов стать вашим надежным партнером на дорогах.

Одним из основных преимуществ этого автомобиля является кожаный салон, который придает ему роскошный и стильный вид.

Камера заднего вида и датчики парковки помогут вам маневрировать с уверенностью и избегать непредвиденных ситуаций.

3-зонный климат-контроль и обогрев сидений позволят вам наслаждаться комфортной температурой в салоне в любое время года. Будьте уверены, что даже в самые холодные дни или жаркие летние периоды, ваша поездка будет приятной и уютной.

Volkswagen Tiguan оснащен бесключевым доступом и запуском двигателя, что позволяет вам забыть о необходимости поиска ключей и сделать использование автомобиля еще более удобным и приятным.

Не упустите возможность стать обладателем этого потрясающего автомобиля. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

id079155

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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