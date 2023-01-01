Volkswagen Tiguan

Рады представить вам отличное предложение на автомобиль Volkswagen Tiguan, 2019 года выпуска. Этот автомобиль привезен из США и готов стать вашим надежным партнером на дорогах.

Одним из основных преимуществ этого автомобиля является кожаный салон, который придает ему роскошный и стильный вид.

Камера заднего вида и датчики парковки помогут вам маневрировать с уверенностью и избегать непредвиденных ситуаций.

3-зонный климат-контроль и обогрев сидений позволят вам наслаждаться комфортной температурой в салоне в любое время года. Будьте уверены, что даже в самые холодные дни или жаркие летние периоды, ваша поездка будет приятной и уютной.

Volkswagen Tiguan оснащен бесключевым доступом и запуском двигателя, что позволяет вам забыть о необходимости поиска ключей и сделать использование автомобиля еще более удобным и приятным.

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