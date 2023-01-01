Volkswagen Tiguan

Хотите почувствовать настоящую мощь и комфорт при каждой поездке? Тогда обратите внимание на нашу новую модель Volkswagen Tiguan II 1.4 AMT (150 л.с.) 4WD!

Этот внедорожник великолепно сочетает в себе элегантный дизайн, надежность и передовые технологии. Благодаря своему пробегу всего 54243 км, этот автомобиль почти новый и готов доставить вам незабываемые впечатления на дороге.

Мощный бензиновый двигатель объемом 1395 см3 с легкостью разгонит вас до 100 км/ч всего за несколько секунд, а автоматическая коробка передач обеспечит быструю и плавную переключение, позволяя вам наслаждаться каждым моментом вождения.

Но это еще не все! Volkswagen Tiguan II 1.4 AMT (150 л.с.) 4WD оснащен полным приводом, который обеспечит вам безопасность и уверенность на любой дороге. Вы сможете смело отправиться в путешествие даже в самые экстремальные условия, и ваш автомобиль легко справится с любыми препятствиями.

Коричневый цвет кузова придает автомобилю элегантность и привлекательность, а левый руль позволит вам удобно управлять автомобилем.

Не упустите возможность стать владельцем этого потрясающего автомобиля! Звоните нам прямо сейчас и узнайте все подробности о Volkswagen Tiguan II 1.4 AMT (150 л.с.) 4WD. Будьте готовы к новым приключениям за рулем этой непревзойденной машины!

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