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Volkswagen Tiguan
2020
2 850 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Volkswagen Tiguan 2020

2 850 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Tiguan
  • Поколение II
  • Модификация 1.4 AMT (150 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 54245 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Коричневый
  • VIN 028799
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1395 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 107

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Tiguan

Хотите почувствовать настоящую мощь и комфорт при каждой поездке? Тогда обратите внимание на нашу новую модель Volkswagen Tiguan II 1.4 AMT (150 л.с.) 4WD!

Этот внедорожник великолепно сочетает в себе элегантный дизайн, надежность и передовые технологии. Благодаря своему пробегу всего 54243 км, этот автомобиль почти новый и готов доставить вам незабываемые впечатления на дороге.

Мощный бензиновый двигатель объемом 1395 см3 с легкостью разгонит вас до 100 км/ч всего за несколько секунд, а автоматическая коробка передач обеспечит быструю и плавную переключение, позволяя вам наслаждаться каждым моментом вождения.

Но это еще не все! Volkswagen Tiguan II 1.4 AMT (150 л.с.) 4WD оснащен полным приводом, который обеспечит вам безопасность и уверенность на любой дороге. Вы сможете смело отправиться в путешествие даже в самые экстремальные условия, и ваш автомобиль легко справится с любыми препятствиями.

Коричневый цвет кузова придает автомобилю элегантность и привлекательность, а левый руль позволит вам удобно управлять автомобилем.

Не упустите возможность стать владельцем этого потрясающего автомобиля! Звоните нам прямо сейчас и узнайте все подробности о Volkswagen Tiguan II 1.4 AMT (150 л.с.) 4WD. Будьте готовы к новым приключениям за рулем этой непревзойденной машины!

id028799

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