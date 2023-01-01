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Volkswagen Tiguan
2014
1 339 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Volkswagen Tiguan 2014

1 339 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 8442 20 06 35
Купить онлайн
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Характеристики

  • Марка Volkswagen
  • Модель Tiguan
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.4 MT (122 л.с.)
  • Комплектация Avenue
  • Год 2014
  • Пробег 103152 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 117155
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1390 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 122 л.с.
  • Воблер 166

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Volkswagen Tiguan

Внимание! Вам предлагается уникальная возможность стать обладателем непревзойденного автомобиля Volkswagen Tiguan! Этот автомобиль является настоящим произведением искусства в мире автомобилестроения.

Наш Tiguan приобретался у официального дилера, что гарантирует его надежность и качество. Он имеет оригинальный ПТС и был в одних руках - у одного владельца.

Заводское лакокрасочное покрытие сохраняет автомобиль в отличном состоянии, как будто он только что с конвейера.

А что говорить о комфорте! Внутри Tiguan установлен климат-контроль с двумя зонами, что позволяет настроить идеальную температуру для каждого пассажира.

Аэродинамичные легкосплавные диски диаметром 16 дюймов придают автомобилю элегантный и стильный вид.

В автомобиле установлены все необходимые системы безопасности, включая иммобилайзер, ABS, антипробуксовочную систему и систему курсовой устойчивости. Все это обеспечивает непревзойденную безопасность во время движения.

Ощутите комфорт и удобство сидений с обогревом. Регулировка сиденья водителя по высоте и ручная регулировка сиденья пассажира позволят вам настроить идеальное положение для максимального комфорта.

Электропривод зеркал и электростеклоподъемники позволят вам управлять этими функциями с минимальными усилиями.

Магнитола позволит вам наслаждаться любимой музыкой во время поездок.

А все это и многое другое вы получаете по выгодной цене! Такая возможность не встречается каждый день. Не упустите свой шанс стать обладателем этого потрясающего автомобиля! Обратитесь к нам прямо сейчас и мы поможем вам сделать это реальностью!

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ", и мы предоставим вам бесплатный отчет по данному автомобилю.

id117155

Fresh Волгоград
Адрес: г. Волгоград, проспект Жукова, 94Д
Отдел продаж: +7 8442 20 06 35
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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