Volkswagen Tiguan

Внимание! Вам предлагается уникальная возможность стать обладателем непревзойденного автомобиля Volkswagen Tiguan! Этот автомобиль является настоящим произведением искусства в мире автомобилестроения.

Наш Tiguan приобретался у официального дилера, что гарантирует его надежность и качество. Он имеет оригинальный ПТС и был в одних руках - у одного владельца.

Заводское лакокрасочное покрытие сохраняет автомобиль в отличном состоянии, как будто он только что с конвейера.

А что говорить о комфорте! Внутри Tiguan установлен климат-контроль с двумя зонами, что позволяет настроить идеальную температуру для каждого пассажира.

Аэродинамичные легкосплавные диски диаметром 16 дюймов придают автомобилю элегантный и стильный вид.

В автомобиле установлены все необходимые системы безопасности, включая иммобилайзер, ABS, антипробуксовочную систему и систему курсовой устойчивости. Все это обеспечивает непревзойденную безопасность во время движения.

Ощутите комфорт и удобство сидений с обогревом. Регулировка сиденья водителя по высоте и ручная регулировка сиденья пассажира позволят вам настроить идеальное положение для максимального комфорта.

Электропривод зеркал и электростеклоподъемники позволят вам управлять этими функциями с минимальными усилиями.

Магнитола позволит вам наслаждаться любимой музыкой во время поездок.

А все это и многое другое вы получаете по выгодной цене! Такая возможность не встречается каждый день. Не упустите свой шанс стать обладателем этого потрясающего автомобиля! Обратитесь к нам прямо сейчас и мы поможем вам сделать это реальностью!

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