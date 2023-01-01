Volkswagen Tiguan
Преимущества:
-Автомобиль пригнан из Германии в ноябре 2022 года
- Электронный ПТС, 1 владелец
- Проекционный дисплей на лобовое стекло
- Адаптивная система освещения
- Цифровая приборная панель
- 3-зонный климат-контроль
- Электропривод багажной двери
- Датчики дождя и света
- Раздельный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Полный электропакет
- Навигационная система
- Аудиосистема с CD чейнджером
- Apple Car Play, Android Auto
- Подогревы передних и задних сидений
- Адаптивный круиз контроль с системой удержания в полосеункцией складывани
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