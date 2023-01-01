Volkswagen Tiguan

Преимущества:

-Автомобиль пригнан из Германии в ноябре 2022 года

- Электронный ПТС, 1 владелец

- Проекционный дисплей на лобовое стекло

- Адаптивная система освещения

- Цифровая приборная панель

- 3-зонный климат-контроль

- Электропривод багажной двери

- Датчики дождя и света

- Раздельный климат-контроль

- Круиз-контроль

- Передние и задние датчики парковки

- Полный электропакет

- Навигационная система

- Аудиосистема с CD чейнджером

- Apple Car Play, Android Auto

- Подогревы передних и задних сидений

- Адаптивный круиз контроль с системой удержания в полосеункцией складывани

id399158