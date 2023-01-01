Volkswagen Tiguan
Преимущества:
- Автомобиль ввезён из США в 2023 году
- Электронный ПТС, без владельцев
- Комплектация R-Line SEL Premium
- Камеры переднего и заднего вида
- 2-зонный климат-контроль
- Система контроля слепых зон
- Электронная приборная панель
- 7 мест
- Кожаный салон
- Электропривод сиденья водителя с функцией памяти
- Передние и задние датчики парковки
- Электропривод крышки багажника
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Интеллектуальный круиз-контроль
- Система удержания в полосе
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Кожаный руль
- Премиальная аудиосистема Fender
- Мультимедийная система
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Система выбора режима движения
- Датчик света
- Bluetooth, USB, AUX
- Разъемы для подзарядки мобильных устройств для задних пассажиров
- LED фары Dynamic Asist
- Подогрев передних сидений
- Подогрев руля
- Панорамная крыша
- Легкосплавные колёса R20
- Боковые пороги
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