Volkswagen Tiguan

Преимущества:

- Автомобиль ввезён из США в 2023 году

- Электронный ПТС, без владельцев

- Комплектация R-Line SEL Premium

- Камеры переднего и заднего вида

- 2-зонный климат-контроль

- Система контроля слепых зон

- Электронная приборная панель

- 7 мест

- Кожаный салон

- Электропривод сиденья водителя с функцией памяти

- Передние и задние датчики парковки

- Электропривод крышки багажника

- Электропривод складывания боковых зеркал

- Интеллектуальный круиз-контроль

- Система удержания в полосе

- Мультифункциональное рулевое колесо

- Кожаный руль

- Премиальная аудиосистема Fender

- Мультимедийная система

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Система выбора режима движения

- Датчик света

- Bluetooth, USB, AUX

- Разъемы для подзарядки мобильных устройств для задних пассажиров

- LED фары Dynamic Asist

- Подогрев передних сидений

- Подогрев руля

- Панорамная крыша

- Легкосплавные колёса R20

- Боковые пороги

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