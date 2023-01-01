Volkswagen Tiguan
Преимущества
- Один владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Камера задняя
-Круиз-контроль
-Парктроник задний
-Бортовой компьютер
-Электропривод зеркал
-Активный усилитель руля
-Электроскладывание зеркал
-Климат-контроль многозонный
-Система выбора режима движения
-Электростеклоподъемники задние
-Электростеклоподъемники передние
-Мультифункциональное рулевое колесо
-Датчик света
-Датчик дождя
-Светодиодные фары
-Дневные ходовые огни
-Электрообогрев боковых зеркал
-Электрообогрев лобового стекла
-Электрообогрев форсунок стеклоомывателей
-Обогрев рулевого колеса
-Отделка кожей рычага КПП
-Подогрев передних сидений
-Отделка кожей рулевого колеса
-Передний центральный подлокотник
-USB
-CarPlay
-Bluetooth
-Android Auto
-Навигационная система
-Мультимедиа система с ЖК-экраном
-Диски 17
-Система стабилизации (ESP)
-Антиблокировочная система (ABS)
-Антипробуксовочная система (ASR)
-Подушки безопасности оконные (шторки)
-Система помощи при старте в гору (HSA)
-Система помощи при торможении (BAS, EBD)
-Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX
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